Mobilní elita roku 2020. Výjimečné smartphony jsou stále vzácností

Už v závěru roku 2018 překvapila všechny tehdy neznámá čínská firma Royole uvedením svého smartphonu s ohebným displejem Flexpai. Ale její výrobek byl spíš prototypem, co se dal koupit, navíc jen na vybraných trzích.

Souboj o první smartphone s ohebným displejem, který by byl běžně dostupný, tak podle očekávání svedli Samsung a Huawei v roce 2019. A Huawei nakonec svým způsobem prohrál „kontumačně“, jelikož jeho špičkový Mate X se narodil do nešťastné doby, kdy firmu trápí americká embarga a její smartphony tak nemají služby Googlu.

A tak se pionýrem doby ohebné stal Samsung Galaxy Fold. V závěru roku představila Motorola svůj model Razr, první smartphone s ohebným displejem, který vrátil na scénu kdysi nesmírně populární „véčkovou“ konstrukci telefonů.

Letošní vyčkávání

Čekalo se, že letos se tento elitní klub výrazněji rozroste. Zatím tak však nevypadá. Novinek na poli smartphonů s ohebným displejem je za letošek jen několik a ty, které můžeme zakoupit na českém trhu, lze spočítat na prstech jedné ruky zasloužilého truhláře. A „na svědomí“ je mají stejní hráči jako loni.

Nejproduktivnější je v tomto ohledu Samsung, který na začátku roku odhalil „véčko“ Galaxy Z Flip a v průběhu roku přišla očekávaná druhá generace Foldu nazvaná Galaxy Z Fold 2. A Z Flip ještě dorazil v 5G variantě.

Činila se i Motorola, která po kritice předchozího modelu přichystala poměrně rychle novou generaci svého Razru nazvanou Razr 5G. Právě toto je sestava letošních ohebných novinek, kterou lze na českém trhu zakoupit. Kromě toho představil Huawei vylepšené provedení svého loňského bojovníka o prvenství, model Mate Xs – ten však naše končiny míjí, stejně jako poslední nováček Royole Flexpai 2.

A to je zatím vše. Xiaomi smartphone s touto konstrukcí nepředstavilo, LG to zkouší s roztodivnými konstrukcemi bez ohebných displejů a ani čínští hráči s velkými ambicemi jako Oppo, Vivo, Realme a OnePlus se zatím do těchto vod nepouští. Klid je i u TCL, které od počátku říká, že má potřebnou techniku k dispozici, ale uvede ji na trh až ve chvíli, kdy bude cenově přijatelná, snad se v jeho podání dočkáme příští rok.

Aktuální sestava ohebných smartphonů si tak užívá poměrně výjimečné postavení na trhu. Kdo chce hi-tech špičkový model, má jen několik možností, které, jak ukázalo i setkání trojice takových modelů u nás v redakci, si navíc vzájemně zas tak moc „nelezou do zelí“.

Úplně exkluzivní pozici má z tohoto pohledu Samsung Galaxy Z Fold 2, který nemá konkurenci. Je to letošní jediný model s ohebným displejem, který kombinuje kompaktní velikost a schopnosti tabletu. Obdobně koncipovaný huawei či royole jsou pro většinu zákazníků nedostupné a jediným konkurentem pro Galaxy Z Fold 2 je loňský Galaxy Fold.

První významné slevy

Ten je sice s cenou 46 000 korun levnější, nicméně Z Fold 2 má tolik praktických vylepšení, že kdo je ochoten za smartphone vůbec utratit tak horentní sumu, raději zaplatí 55 000 za výrazně vylepšený model. Z Fold 2 je v tomto ohledu podle nás trefou do černého, byť cena je extrémní.

To véčka s ohebným displejem jsou přeci jen trochu dostupnější, byť ani u nich to není žádná sláva. Galaxy Z Flip 5G vyjde na necelých 43 000 korun, ale nabídne špičkovou výbavu, kde oproti jiným top modelům Samsungu chybí jen jinak poměrně extrémní důraz na fotoaparát. Ale ani ten tu rozhodně není špatný, takže Z Flip 5G je špička se vším všudy. Model bez 5G oficiálně stojí necelých 40 000 korun, i když jde o novinku z letošního února, tak už povětšinou není dostupný.

Na druhou stranu posledních skladových zásob se prodejci zbavují za hodně zajímavé částky, cena i u velkých a důvěryhodných prodejců spadla na 25 000 korun a najít lze i nižší sumy. To naznačuje, že zlevnění ohebné mobilní techniky na přijatelnou úroveň by už nemuselo trvat.

Obzvlášť, pokud k tomu výrobci přistoupí tak jako Motorola. Její letošní Razr 5G je v podstatě žhavou novinkou, která se prodává za 40 000 korun a je tedy jen o něco levnější než konkurenční Z Flip 5G. Oproti němu má podstatně obyčejnější výbavu a zákazníky láká hlavně na svůj jedinečný styl. I proto si tak trochu myslíme, že Razr 5G a Galaxy Z Flip 5G nejsou úplně přímými konkurenty: Samsung zvolí ten, kdo chce špičkovou výbavu a kompaktní smartphone s revoluční konstrukcí, Motorolu ten, koho láká retro odkaz a o styl a výbavu mu nejde.

Fakt, že Motorola využívá mnohem levnější hardware, ovšem znamená, že časem přichází také prostor na výrazné slevy. První generaci novodobého Razru, která cenou začínala také hodně vysoko, lze totiž pořídit už za

27 000 korun – a to stabilně už několik týdnů nebo měsíců, ne ve výprodeji několika posledních kusů. Ano, zákazník za to sice získá smartphone s výbavou na úrovni telefonů za zhruba sedm tisíc korun (možná i levnějších), kde zcela očividně platí za konstrukci a design. Ale ukazuje to, že zlevňování probíhá a určitě pro něj je i další prostor.

Třeba se díky tomu příští rok dočkáme konečně i nějaké té ohebné konkurence. Zatím si mohou Samsung Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip 5G a Motorola Razr 5G užívat výjimečného postavení na trhu, kdy každý z nich oslovuje specifický typ zákazníka.