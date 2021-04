Budou mít skládačky od Samsungu pancéřový rám? Výrobce na to má patent

Obvykle druhá polovina roku patřila u Samsungu řadě Note, jenže její budoucnost je nejasná. Možná skončí, možná se transformuje do nějakého jiného produktu. Její pozici novinky pro podzim nahradí dvojice skládacích modelů nové generace. Není překvapením, že jeden bude nástupce véčka Z Flip 5G a druhý nástupce skládacího Z Foldu 2.

Podle posledních úniků by oba modely mohly mít několik zcela nových vlastností. Není zcela jasné, jestli inovace dostanou oba modely, nebo jen jeden z nich, ale v každém případě jsou to zajímavé informace.

Premiéra by měla proběhnout v první polovině srpna a zatím není jasné, jestli bude jen online či s ohledem na proočkovanost v některých zemích se Samsung vrátí k živé prezentaci před publikem. Pokud ano, tak nejpravděpodobněji by to bylo v USA nebo ve Velké Británii, kde by tou dobou už mohla být naočkována proti covidu-19 většina populace.

Novinky se budou jmenovat Z Fold 3, což je očekávané označení, a Z Flip 3, což znamená, že Samsung vynechá dvojku. Důvodem je zřejmě existence vylepšené verze prvního Flipu s označením Z Flip 5G, kterou tak můžeme považovat za dvojku.

Podle známého únikáře Ice Universe by se v novinkách měl objevit fotoaparát pod displejem. Takový telefon už existuje, ale ZTE se to nepovedlo a dostává za své řešení extrémně špatné hodnocení. Jenže v létě bude k dispozici nová generace tohoto řešení, protože zde nejde jen o kameru, ale i o samotnou vrstvu displeje.

Nizozemský server Letsgodigital přišel s informací, že si Samsung nechal patentovat označení Armor Frame, a to jak doma v Jižní Koreji, tak i v Evropě a USA. Armor Frame můžeme přeložit jako pancéřový rám a podle serveru by se to mělo týkat skládacích modelů Flip a Fold.

Skládací smartphony jsou samozřejmě mechanicky křehčí než klasické smartphonové placky, odolná konstrukce rámu se zde vyloženě nabízí. Samotný ohebný displej dnes chrání ultra tenké sklo (UTG) a zatím to vypadá, že je to dostatečná technologie.

Poslední informace je zatím nejtajemnější a týká se procesoru. Opět s ní přišel specialista na úniky u Samsungu Ice Universe, který uvedl, že

Z Fold 3 má dostat procesor, který má interní označení Top Secret. Což je docela překvapivé, protože se všeobecně očekává, že v telefonu bude, možná i podle trhu, Snapdragon 888 a Exynos 2100.

Je možné, že se v telefonu objeví nějaká nová verze uvedených čipů, což by především u Qualcommu nebylo nic překvapivého, pro druhé pololetí mívá tradičně vylepšené verze top čipů s dodatkem plus. Variantou je i to, že to bude Exynos, který bude mít grafický koprocesor od AMD. A to by měla být výkonová bomba.