Neuvěříte, dokud to neuvidíte. První dojmy z Galaxy S24 Ultra jsou skvělé

Samsung Galaxy S24 Ultra

Sotva jsme (v podstatě před pár hodinami) vybalili Samsung Galaxy S24 Ultra z jeho úsporného a ekologického balení, přišlo ihned nečekané nadšení. Ano, nový Samsung je opravdu hodně dobrý, lepší, než jsme podle prvních informací i možností krátkého osahání při prezentacích vlastně čekali. A ne, není to jen kvůli umělé inteligenci, kterou Samsung u novinky mohutně propaguje.

K jejímu testu se teprve detailněji dostaneme, to skutečně není nic, co bychom zvládli prozkoumat do detailu během několika hodin. I tak už ovšem víme, že se nám s S24 Ultra bude žít opravdu dobře, Samsung totiž místo papírových předpokladů upřednostnil každodenní praktičnost a S24 Ultra tak překvapivě výrazně překonává i svého skvělého předchůdce, pro kterého jsme měli v recenzi jen samá slova chvály.

Nebojíme se říct, že S24 Ultra dokonce vystupuje ze stínu svého úhlavního soupeře, iPhonu 15 Pro Max – který letos také přinesl na první pohled trochu nenápadné, ale v praxi výtečné inovace. S24 Ultra je na tom v tomto ohledu ještě lépe. Tady jsou důvody, proč.