Samsung zlevnil. Nové S24 jsou až o 2 000 Kč levnější než předchůdci

Řada S je pro Samsung klíčová. Spolu s ohebnými modely řady Z to jsou prémiové modely, na kterých Samsung vydělává nejvíc a navíc jsou to i prestižní modely, které ukazují možnosti značky. Samsungy řady S nikdy nebyly levné telefony a platí to i o novinkách. Na druhou stranu, mezigeneračně jsou levnější, ceny se zhruba vrátily na úroveň roku 2022.

Jedinou výjimkou je základní paměťová verze modelu S24 Ultra, ta je mezigeneračně o 500 korun dražší. Naopak nejvíc lze ušetřit u modelu S24+ a to 2 000 korun u obou paměťových verzí. Přitom právě model Plus se od předchůdce odlišuje asi nejvíc, vlastně se posunul o trochu výš, už to není jen zvětšená verze základní S24.

U základního modelu S24 lze ušetřit u obou paměťových verzí 1 500 korun, u modelu Ultra s výjimkou základu pak 500 nebo tisíc korun. Důvodů pro zlevnění je víc. Loňská řada S23 přicházela v době, kdy smartphony z důvodu globální inflace a růstu nákladů všeobecně zdražovaly, nebo se sahalo na jejich výbavu. Zlom nastal až později na jaře, kdy se naplno začalo projevovat zpomalení prodejů a výrobcům začalo docházet, že tudy cesta nevede.

Dalším důvodem může být cenotvorba Applu, protože iPhony jsou hlavními konkurenty řady S od Samsungu. A Apple předloni zdražoval a loni na podzim zase zlevňoval. Základní iPhone 15 je však stále dražší než základní S24. Rozdíl jsou dva tisíce korun.

V první tabulce uvádíme ceny všech paměťových variant nových Samsungů S24 a cenový rozdíl oproti adekvátním předchůdcům z řady S23.

Nové modely S24 (2024) Cena (Kč) Cenový rozdíl proti modelu řady S23 Samsung S24 128 GB 21 999 - 1 500 Kč Samsung S24 256 GB 23 499 - 1 500 Kč Samsung S24+ 256 GB 27 999 - 2 000 Kč Samsung S24+ 512 GB 30 999 - 2 000 Kč Samsung S24 Ultra 256 GB 35 499 + 500 Kč Samsung S24 Ultra 512 GB 38 499 - 1 000 Kč Samsung S24 Ultra 1 TB 44 499 - 500 Kč

V další tabulce si můžete připomenout ceny předchozích dvou řad S23 a S22 z let 2023 a 2022. Vždy to jsou startovní ceny bez zvýhodnění.

Modely S23 (2023) Původní cena (Kč) Modely S22 (2022) Původní cena (Kč) Galaxy S23 8/128 GB 23 499 Galaxy S22 8/128 GB 21 999 Galaxy S23 8/256 GB 24 999 Galaxy S22 8/256 GB 22 999 Galaxy S23+ 8/256 GB 29 999 Galaxy S22+ 8/256 GB 27 999 Galaxy S23+ 8/512 GB 32 999 není – Galaxy S23 Ultra 8/256 GB 34 999 Galaxy S22 Ultra 8/256 GB 34 499 Galaxy S23 Ultra 12/512 GB 39 499 Galaxy S22 Ultra 12/512 GB 37 999 Galaxy S23 Ultra 12 GB / 1 TB 44 999 není –

I letos má Samsung akci pro zákazníky, kteří si telefon objednají před zahájením prodeje. To znamená, že si telefon objednají do 30. ledna včetně. Prodej totiž bude zahájen 31. ledna. Objednávat lze ihned, tedy od 17. ledna. V rámci předprodejů Samsung nabízí větší paměť za cenu nižší verze a výkupní bonus. Zvýhodnění najdete v tabulce.

Nové modely S24 (2024) Zvýhodněná cena do 30.1. (Kč) Úspora Samsung S24 256 GB 21 999 1 500 Kč Samsung S24+ 512 GB 27 999 3 000 Kč Samsung S24 Ultra 512 GB 35 499 3 000 Kč Samsung S24 Ultra 1 TB 38 499 6 000 Kč

Druhou výhodou je výkupní bonus za starý telefon. K jeho ceně dostanete u modelů S24 bonus 1 500 korun, u modelů S24+ a Ultra 2 500 korun. Toto zvýhodnění není omezené dobou předprodeje, platí až do 29. února.

Na závěr uvádíme aktuální ceny loňských modelů S23. Pro mnohé to může být cenově atraktivní alternativa. Hardwarově telefony tolik neztrácí, ale samozřejmě jim chybí především softwarové inovace (některé jsou vázané na nový hardware). Cenový rozdíl je však značný a to může pro mnohé hrát významnou roli.