Nudí vás design áčkových samsungů? Tak další rok to jiné nebude

Aktuální áčkové modely Samsungu nejsou určitě ošklivé telefony. Naživo vypadají lépe než na obrázcích. Na druhou stranu, všechny vypadají dost podobně a vlastně docela podobně vypadá celé portfolio výrobce. A s ohledem na to, že se letos Samsungu prodejně zase tolik nedaří, se očekávalo, že by se jihokorejský výrobce mohl pro příští rok trochu odvázat.

Jenže podle úniku modelu A25 tomu tak zřejmě nebude. Alespoň rendery publikované serverem Giznext, které vznikly ve spolupráci se známým únikářem OnLeaks, žádnou výraznou změnu designového jazyka nenaznačují. Vlastně se toho moc nezmění, základní tvary a detaily odpovídají letošním áčkovým modelům.

Galaxy A25 bude patřit mezi nejlevnější modely značky, pod ním jsou v evropské nabídce jen modely A0x a A1x. Výbavou je to však telefon nižší střední třídy, třeba má optickou stabilizaci obrazu. Jenže zrovna letošní Galaxy A24, tedy předchůdce chystané novinky, přišel na trh až v dubnu a navíc jen někde. Třeba v Evropě se neprodává, místo něj je na trhu stále loňský model A23.

Dodejme, že u Samsungu v případě áčkové řady první číslice značí pozici modelu v řadě a druhá pak modelový rok. Letos je to čtyřka, pětka je určená pro modelový rok 2024.

Novinka by se podle dostupných informací od předchozích modelů neměla příliš lišit ani po stránce výbavy. Zůstat by měl opticky stabilizovaný hlavní fotoaparát, což je v dané třídě specialita Samsungu. Jeho rozlišení by mělo být 50 Mpix. Ale přesné složení trojice snímačů zatím známé není.

Displej by měl disponovat FHD+ rozlišením, ale očekává se LCD panel. Úhlopříčka displeje nebude trhat rekordy, měla by mít méně než 6,5 palce. Baterie bude mít obvyklou kapacitu 5 000 mAh a jak je u Samsungu běžné, žádné extrémní nabíjecí výkony se konat nemají. V tomto směru mají čínské značky velký náskok.

Přední fotoaparát bude ve výřezu, nikoliv v průstřelu. S ohledem na typ displeje by měla být čtečka umístěná v bočním tlačítku. Podle dostupných úniků by telefon měl mít vedle USB-C konektoru i sluchátkový. Termín představení známý není, ale je možné, že se tak stane už na podzim. Možná právě proto, že letošní Galaxy A24 se na evropské trhy vůbec nedostal.