Firemní design doladěný k dokonalosti. Ukazuje se prodejní hit Samsungu

Předchozí model A34 je velmi populární, a to i v Česku. Je to telefon střední třídy se slušnou výbavou. V letošní nabídce ho doplňují základní A04s, A14 a na druhé straně portfolia stojí A54. Jenže ten letos startoval relativně vysoko nad hranicí 10 tisíc korun, takže část zákazníků se přesunula k modelu A34. Aktuálně to však neplatí. V akci je teď A54 jen o několik stokorun dražší než A34, ale můžeme předpokládat, že první ceny nástupních modelů budou kopírovat ceny letošních modelů při uvedení na trh.

Nástupce se bude jmenovat A35. Z nové řady je na některých trzích už v prodeji A05, venku jsou rendery řady A15 a A25, nyní přišla řada na zatím nejvyšší model áčkové řady pro příští rok. Ale je jasné, že přijde i A55 a možná i další modely. Samsung je v tomto směru kreativní a ne každý rok obsazuje všechny pozice áčkové řady.

Design novinky se zásadně neliší od modelu A34 a drží se zavedeného trendu, kdy velká část portfolia Samsungu má velmi podobný vzhled. Takže nic převratného v tomto směru nemůžeme očekávat. Samsung se drží minimalistického designu, nezkouší to na zákazníky s monstrózními fotomoduly, prostě dá na záda tři čočky objektivů pod sebe, které vystupují z těla přístroje.

Někomu samozřejmě může tento styl připadat nudný. U novinky, podle renderů zveřejněných indickým webem Mysmartprice.com ve spolupráci se známým únikářem OnLeaks, by měl být tento design dovedený k dokonalosti. Telefon by měl vypadat luxusněji, přestože to je stále přístroj střední třídy. Přední i zadní strana je plochá, rámeček je v rozích zaoblený. Novinkou je průstřel předního fotoaparátu místo kapkovitého výřezu. Samotný displej bude opět AMOLED s úhlopříčkou 6,6 palce a FHD+ rozlišením. Rámečky okolo displeje by měly být tenčí.

Zatím není jasné, jaký procesor Samsung použije, ale ze zvyku to asi nebude žádný výkonnostní přeborník. Spekuluje se o některém čipu Dimensity od Mediateku, ale Samsung může použít i některý z vlastních čipů Exynos. Operační paměť by měla začínat na 6 GB, větší bude za příplatek.

Fotoaparát bude mít tři objektivy, ale jeden z nich bude jen dvoumegapixelové makro. Což je však v této třídě obvyklé. Co už tolik ne, je optická stabilizace obrazu hlavního čipu, kterou má i současný model A34. V čem zatím Samsung zaostává, je nabíjecí výkon. Ani novinka by se neměla dostat přes 25 W. V tomto směru mají čínské značky často znatelný náskok.

Termín premiéry zatím znám není, ale s největší pravděpodobností to bude na jaře příštího roku.