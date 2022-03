Levné áčko od Samsungu překvapí displejem. Lepší varianta v Česku nebude

Samsung A13 není první přístroj modelového roku 2022, už od podzimu je v prodeji model A03s, což je to úplně nejlevnější, co lze od Samsungu aktuálně koupit. Cenový rozdíl oproti novému modelu A13 je zhruba tisíc korun. Jenže Samsung A03s už pomalu z trhu mizí, u mnoha prodejců už k dispozici není, takže základním modelem Samsungu se stane právě nový A13.

A vlastně ani to není úplná novinka, i když konkrétně ta verze, která se v Česku začne prodávat od 25. března, byla opravdu představená globálně až nyní. Existuje totiž ještě jedna varianta modelu A13, která se prodává už od konce loňského roku. Liší se podporou sítí 5G, přesný název telefonu je tak A13 5G. Ale v prodeji je v USA a do Česka zřejmě nedorazí.

Tuzemští zákazníci si tak budou muset vystačit s verzí podporující sítě LTE. To zatím stále není zásadní hendikep, případně kdo bude chtít 5G, bude muset počkat na vyšší modely, které však zatím Samsung nepředstavil.

Základní cena Samsungu A13 je 4 190 Kč za paměťovou sestavu 3+32 GB, za 4+64 bude výrobce chtít 4 690 Kč a vrcholná varianta 4+128 GB vyjde na 5 190 Kč. Cenové rozdíly jsou tak značné. Základní varianta je na dnešní dobu hodně paměťově ošizená, určitě musíme doporučit prostřední verzi či tu nejvyšší.

A má to své důvody. Telefon totiž má na svou třídu velmi slušný displej. Je to sice TFT panel, ale má rozlišení FHD+ a v tomto případě se větší paměť bude určitě hodit. Panel má úhlopříčku 6,6 palce a maximální obnovovací frekvenci 90 Hz.

Samsung se příliš nechlubí konkrétním typem procesoru u základních modelů, model A13 odbyl informací, že je to osmijádrový čip s frekvencemi jader 2,2 a 2 GHz. Podle zahraničních stránek výrobce by to měl být procesor vlastní produkce Exynos 850, který výrobce pro své levnější modely používá už tři roky. Pro zajímavost, Samsung A13 5G má čip Dimensity 700, který je výrazně výkonnější.

Fotoaparát má čtyři snímače. Hlavní má rozlišení 50 Mpix a světelnost objektivu je f/1.8. Druhým je širokoúhlý objektiv, což je v dané třídě spíš rarita, takže zde si Samsung připisuje plusové body. Ale na druhou stranu, má rozlišení jen 5 Mpix. Zbylé dva 2Mpix snímače pro makro a hloubku ostrosti jsou zde jen do poštu. Vpředu je pak 8Mpix kamerka.

Baterie má solidní kapacitu 5 000 mAh a k dispozici je mírně rychlejší 15W nabíjení. Telefon se začne prodávat s dvanáctkovým Androidem, a to buď v bílém, černém nebo modrém provedení.