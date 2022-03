Opomíjená řada Samsungu má dvě novinky. Jedna jde hned do prodeje

Původně měla řada M sloužit jen pro online prodejní kanály. To se možná někde ve světě dodržuje nadále, ale v Česku nikoliv. Modely M se prodávají v běžné prodejní síti. V hierarchii značky jsou emka levnější variantou k řadě A, ale neplatí to vždy. Často nejsou rozdíly ve výbavě a ceně velké, spíš je to rozšíření nabídky.

Nyní tu jsou dva nové modely M23 a M33 pro rok 2022, tedy s trojkou na konci. To je stejná logika jako u řady A, kde také letošní modely končí trojkou. Pro Evropu Samsung obě nová emka představil společně s novým áčkem A13 LTE. Ač číselně a i cenově je toto áčko postavené níž, tak základ je papírově velmi podobný.

Rozdíl ve výbavě a parametrech mezi modely M23 a M33 není velký. Cenový pak posoudit nedokážeme, známe totiž jen cenu nižšího modelu, která se bude prodávat od 18. března na českém trhu. Vyjde na 7 490 Kč. To není úplně málo na nižší střední třídu, očekáváme, že cena by mohla poměrně rychle jít dolů.

Oba nové modely podporují sítě 5G. Mají stejný displej, baterii, maximální nabíjecí výkon a jsou skoro stejně velké, M33 je jen o milimetr silnější. Vyšší model je i o necelých 20 gramů těžší. Liší se procesory, paměť a fotoaparát.

V případě procesorů je to složitější, Samsung u novinek neuvádí, jaké čipy použil, omezuje se na uvedení počtu jader a jejich takt. V případě obou modelů to jsou osmijádrové procesory s dvěma klastry jader. Podle taktu a některých údajů na internetu by M23 mohl být osazen Snapdragonem 750G a M33 pak Dimensity 900. Tyto údaje je však nutné brát s rezervou.

Paměťová sestava je u M23 na českém trhu 4+128 GB, Samsung M33 má stejnou vnitřní paměť a operační je 6 GB. Oba přístroje podporují paměťové karty. Stejná baterie má kapacitu 5 000 mAh a výrobce dodává 25W nabíječku k oběma modelům.

Displej je typu TFT, což je škoda, u předchozích modelů výrobce osazoval AMOLED panely. Úhlopříčka je 6,6 palce s FHD+ rozlišením a panel má maximální obnovovací frekvenci 120 Hz.

Zbývá fotoaparát. Model M23 má tři objektivy, vyšší M33 čtyři objektivy, ale papírově to nevypadá, že by právě vyšší model měl foťák lepší. Hlavní snímač s rozlišením 50 Mpix je stejný, ale širokoúhlý má lepší levnější M23 s rozlišením 8 Mpix, model M33 má rozlišení širokoúhlého snímače jen 5 Mpix.

Ostatně, celá sestava fotoaparátu modelu M33 je stejná jako u výrazně levnějšího Samsungu A13. Zbylé dva snímače mají rozlišení 2 Mpix a jeden je pro makro a druhý pro hloubku ostrosti. Samsung M23 pak má jen ten druhý, makro mu chybí. Ale to nikomu vadit nebude. Přední snímač má u obou přístrojů rozlišení 8 Mpix.