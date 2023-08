O dvě čísla nižší model trpí novinkovou nemocí

Novinky to mají těžké. Respektive jim to těžké dělají sami výrobci. Nasadí často takovou cenu, která je velmi podobná staršímu modelu s lepší výbavou. Když se takto potkají telefony rozdílných generací, třeba s rozdílem roku či dvou, tak je to docela pochopitelné. Ale tentokrát se potkaly dva modely, které od uvedení na trh dělí jen tři měsíce.

Realme model C55 začalo prodávat v dubnu, model C53 koncem července. Rozdíl v číselném označení napovídá, že novinka bude o něco hůř vybavená než dříve uvedený model. Což je i realita. Rozdíly jsou docela zásadní, ceny tomu však neodpovídají. Realme C53 stojí 4 399 Kč, model C55 úplně to samé. Důvod, proč je cenový rozdíl nulový, ač tomu výbava neodpovídá, je snížení ceny modelu C55. Ten totiž na jaře startoval na částce 4 799 Kč v základní paměťové variantě 6 + 128 GB, verze s pamětí 8 + 256 GB vyšla na 5 999 Kč. Ta je dnes o tisícikorunu levnější.

Realme C53 je v prodeji v jediném provedení s pamětí 6 + 128 GB. Displej má rozlišení jen HD+, vyšší model C55 má už FHD+ panel. Rozdíl je i v procesorech. Novinku pohání čínský čip Unisoc T612, vyšší model pak Meditek Helio G88, který poskytuje přibližně o třetinu vyšší výkon.

Liší se i fotoaparáty. Tedy vpředu je u obou telefonů snímač 8 Mpix, vzadu má novinka 50Mpix snímač, u vyššího modelu 64Mpix snímač. Při pohledu na telefon to sice vypadá, že má vzadu ještě další snímač, ale výrobce se o něm nezmiňuje. Takže to bude maximálně snímač hloubky ostrosti. Zbylá výbava je pak stejná. Tedy slot na paměťovou kartu, sluchátkový konektor, 5 000mAh baterie a 33W nabíjení.

Telefon se prodává v černém a zlatém provedení. To druhé je výrazné a vynikne na něm i povrchová úprava zad. Zbývá dodat, že vyšší model C55 má v displeji průstřel, který výrobce využil pro jakousi kopii dynamického ostrova známého z nových iPhonů. Funkčně je však výrazně omezený. Stejnou funkci má překvapivě i novinka, která však místo průstřelu má jen výřez pro přední kameru.

Aktuálně je výběr jasný. Při stejné ceně se vyplatí koupit model C55. Pokud cena novinky klesne a naopak cena modelu C55 se už směrem dolů pohybovat nebude, může být volba opačná. Ale s ohledem na rozdíl ve výbavě by i rozdíl v ceně musel být výraznější.