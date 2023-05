Jen tak tak drží krok s konkurenty. Test Realme 10

Realme nebylo sice v posledních měsících na trhu tolik vidět, ovšem to neznamená, že by zde výrobce boj vzdal. Naopak jsme se dočkali hned několika novinek, především v levnějších cenových kategoriích, které rozšiřují už tak celkem pestrou nabídku zařízení.

Realme 10 je klasický model střední třídy, který dbá na zajímavý poměr ceny a výkonu, přičemž se snaží příliš nevzdálit od oné klíčové hranice pěti tisíc korun. Vedle docela zajímavého designu nabídne i několik dalších hezkých prvků výbavy, ovšem je zároveň důležité brát vše v kontextu konkurenčního boje, kde Realme 10 sice není vyloženě odpadlík, ale ani favorit. Pojďme si jej prohlédnout podrobněji.

Jak se mi bude líbit?

Telefon se sice dá označit jako stylový, ovšem že by vyloženě vystupoval z davu, to se říci opravdu nedá. Docela se nám líbilo alespoň barevné provedení, které v obchodech najdete pod označením „černá“, nicméně jde spíše o přechod z šedé do hodně tmavě fialové. K dispozici je také ještě v bílé barvě s perleťovým nádechem.

Záda, boky i displej jsou ploché, telefon má tedy docela ostré hrany. Zároveň je také zajímavý tím, že nad rovný povrch zad vystupují pouze dva moduly fotoaparátů, které jinak nespojuje žádný další „foto ostrov“. Záda jsou lesklá, takže pokud si na telefon nepořídíte kryt, budete ho asi celkem často leštit od otisků prstů.

Záda i boky telefonu jsou jinak plastové, díky čemuž je zařízení docela lehké, jeho hmotnost je pouze 178 gramů. Rozměry jsou pak 159,9 × 73,3 × 8 mm a dá se tedy říci, že má telefon i celkem příjemně tenký profil. Čtečka otisků prstů se nachází v bočním tlačítku pro aktivaci displeje.

A co displej?

Realme 10 nabídne 6,4" Super AMOLED panel s rozlišením 1 080 × 2 400 pixelů. Má velmi dobré podání barev a maximální jas dosahuje hodnoty až 1 000 nitů, což už je opravdu záruka, že i za slunečného dne vše na displeje bez problémů přečtete. Zobrazovací frekvence je 90 Hz, což se dá označit jako kompromis, ovšem stále lepší, než se spokojit s 60Hz panelem. I tak ovšem za stejnou cenu seženete i 120Hz modely.

Dále tu je také malý průstřel displeje, ve kterém je schovaná čelní 16Mpix kamerka. Na tento displej jsme už v minulosti u Realme mnohokrát narazili a zkrátka mu až na o něco nižší obnovovací frekvenci a trochu širší bradu pod ním nemáme moc co vytýkat.

Jaká je výbava?

Telefon pohání docela typický procesor střední třídy bez podpory 5G sítí, Helio G99. Je to jeden z čipů, který vám sice nenabídne ony moderní rychlé sítě, zato výkon je někde na úrovni Snapdragonu 695, přičemž oba tyto čipy bohatě stačí i na náročnější 3D hry (pokud tedy nebudete mít všechna nastavení na maximální hodnoty) či aplikace, o plynulosti systému ani nemluvě.

Paměťová konfigurace je na českém trhu dostupná pouze jedna, a to s 8 GB operační paměti a 128 GB prostoru pro data. I to se dá nazvat jako standard v dané cenové kategorii. Do telefonu se dají vložit dvě SIM a jedna paměťová karta, které si vzájemně nebudou překážet, což je fajn.

Ve fyzické konektorové výbavě figuruje USB-C i sluchátkový jack, ta bezdrátová pak zahrnuje Bluetooth 5.2 a NFC pro bezkontaktní placení. Realme 10 nabídne i stereo reproduktory.

V telefonu najdete uživatelské prostředí Realme UI 3.0, jehož základem je operační systém Android ve verzi 12. To je trochu překvapení, jelikož podpora pro aktualizaci na verzi 13 zatím chybí. Přitom novější verze operačního systému se už dočkaly některé modely řady Realme 9. Podle zběžného hledání na internetu však Android 13 míří i do tohoto modelu, jen se zkrátka někde zasekl po cestě.

S čínskými značkami je to pořád to samé dokola. I Realme 10 vám tak místo hezky čistého systému nabídne plejádu nadbytečných aplikací, kterých se budete chtít akorát rychle zbavit. Konkrétně tu je předinstalovaný Facebook, TikTok a LinkedIn, nákupní portál Amazon a Joom, služba Booking, herní režim, streamování hudby Spotify, správce paměti telefonu či jedna hra.

Co baterie?

Napájení telefonu obstarává 5 000mAh akumulátor, což je dnes už mezi mnohými telefony střední třídy naprosto standardní, byť stále velice hezká hodnota. Telefon díky spíše úspornějšímu procesoru a pouze maximální 90Hz obnovovací frekvenci nabídne dobrou výdrž pohybující se okolo dvou dnů v závislosti na intenzitě používání.

Realme 10 - obsah balení

Rychlé nabíjení je zde s 33W technologií, v balení najdete příslušnou nabíječku (a nic dalšího). Na trhu jsou sice i telefony s podstatně rychlejším nabíjením, ovšem půlhodinka na více než 50 % kapacity a okolo hodiny na plné nabití je pořád docela rychlá záležitost v rámci možností.

Jak fotí?

Bohužel Realme 10 se neodvážilo zákazníky lákat fotoaparátovou sestavou, právě naopak se zde spíše rozhodlo šetřit. Fotoaparát je zde prakticky pouze jeden, a to hlavní 50Mpix senzor se světelností f/1,8. Dále zde už je pak jen do počtu 2Mpix pomocná kamerka pro práci s hloubkou ostrosti. Chybí jakýkoliv širokoúhlý snímač, což však někdy vůbec nevadí, pokud se výrobce stejně rozhodne pro ten úplně nejlevnější.

Za dobrých světelných podmínek fotí Realme 10 prostě jen adekvátně, ovšem vzhledem k ceně takto bude fotit i drtivá většina jeho konkurentů. Plné 50Mpix rozlišení si budete muset zapnout manuálně, v základu telefon pořizuje 12Mpix fotky. Dávejte si také pozor na šero či tmu, s tou si hlavní snímač moc poradit neumí a stejně tak ořezy fotografií bychom moc nedoporučovali, fotky hodně ztrácí detaily.

Mám si Realme 10 koupit?

Realme 10 je telefon, který v principu neurazí. Má velice hezký displej, zajímavý design, dostatek výkonu i velkou baterii. Pokud vám tyto parametry stačí, za cenu 5 699 korun není s telefonem problém. Pokud však chcete maximalizovat to, co za vaše peníze dostanete, najdou se přeci jen lepší volby.

Za zmínku stojí jednak asi největší konkurent, Xiaomi. Novinka Redmi Note 12S v 8/256 GB verzi nabídne dvojnásobné úložiště pro data, větší rozlišení hlavního fotoaparátu a také širokoúhlý senzor, bonusem je pak odolnost proti prachu a pocákání vodou. Na druhou stranu také neumí 5G sítě a ještě má navíc o trochu slabší procesor (rozdíl ve výkonu je asi 10 %). Příplatek jsou v tomto případě tři stovky.

Zajímavou alternativu má také Motorola v podobě telefonu Moto G72, který rovněž za tři stovky navíc nabídne pár extra funkcí. Jednak má rovnou 120Hz displej a také lepší sestavu fotoaparátů. Pokud byste však chtěli ušetřit, pak je docela zajímavou volbou model Moto G60, který má sice slabší procesor a méně operační paměti, ale za pět tisíc korun stále dostanete 120Hz displej (byť IPS panel), lepší fotoaparát a také větší 6 000mAh baterii.