První android s dynamickým ostrovem je parodie na funkci Applu

Dynamic Island je jedna z výrazných inovací aktuálních iPhonů 14 Pro a 14 Pro Max. Apple u těchto modelů opustil poměrně mohutný výřez v displeji pro kamery a ty uložil do průstřelů. A ty pak přikryl aplikací, která v jejich okolí vytvoří ostrov s různými upozorněními a funkcemi. Jde tedy částečně o estetickou funkci a částečně o nový ovládací prvek, jak jsme vyzkoušeli v testu.

V každém případě to vypadá efektně, takže krátce po představení se různí softwarový kutilové pustili do vytvoření podobné funkce i na jiné telefony. Napodobeniny dynamického ostrova se tak poměrně záhy po premiéře iPhonů objevily v neoficiálních verzích operačního systému pro některé přístroje Xiaomi. Ale aby se do podobné funkce pustil přímo výrobce, trvalo do letošního března.

Jako první se do napodobeniny dynamického ostrova pustilo Realme v modelu C55. Ten se zatím objevil jen na indonéských stránkách značky, následovat zřejmě bude Indie. Je to smartphone nižší střední třídy s celkem slušnou výbavou a tamní cena je vyloženě výhodná, přístroj v přepočtu vyjde na 3 500 korun. Ale odvozovat z toho případnou evropskou cenu je obtížné, ta může být úplně jiná a zatím ani není jasné, jestli telefon do Evropy zamíří. Ale je to pravděpodobné, řada C se i v Česku běžně prodává.

Samotný dynamický ostrov se u Realme jmenuje mini capsule a v porovnání s originálem je to jen parodie. V podstatě zobrazuje jen tři informace: slabou baterii s údajem o zbývající výdrži, připojení na nabíječku s informací o nabíjecím výkonu a aktuálním nabití baterie. Poslední možností je notifikace o plném nabití.

Ve všech případech se změní design horního řádku displeje, část totiž zabere roztažená kapsle s uvedenými informacemi. Víc toho neumí, což je škoda a spíš je to jen taková drobná ochutnávka.V kontextu levného přístroje to však zákazníkům asi vadit nebude. Je také možné, že možnosti kapsle se budou průběžně rozrůstat a že tuto funkci Realme dá i do jiných modelů.

Telefon má FHD+ displej s úhlopříčkou 6,72 palce. Pohon zajišťuje procesor Mediatek Helio G88, operační paměť má 6 nebo 8 GB a uživatelská 128 nebo 256 GB. Uvedená indonéská cena se vztahuje k nižší kombinaci pamětí, za větší se připlácí v přepočtu asi 800 korun.

Zadní fotoaparát má dva 64Mpix snímače. Výrobce jeden označuje jako hlavní, ten druhý má mít umělou inteligenci, ale další detaily o jeho parametrech nezmiňuje. Zřejmě jde o portrétní snímač. Což ostatně platí i o hlavním snímači. Nechybí informace o předním fotoaparátu, který má rozlišení 8 Mpix.

Baterie Realme C55 má kapacitu 5 000 mAh, což je dnes standard. K tomu je zde 33W rychlonabíjení, což u levného telefonu také není vůbec špatná hodnota. Telefon má dva sloty na SIM a jeden na paměťovou kartu. Nechybí ani sluchátkový konektor. O NFC se tamní specifikace nezmiňuje. V prodeji bude černé a oranžové provedení. To druhé mění barvy podle dopadu světla.