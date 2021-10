Podcenění zájmu, nebo nouze o čipy? Pixel 6 je nedostatkové zboží

Smartphone Pixel 6 a jeho větší sourozenec Pixel 6 Pro byly hodně očekávanými novinkami. Google se s nimi vrátil na pole špičkových smartphonů. Oproti předchozím, spíš konzervativním generacím přináší řadu vylepšení, která letošní pixely řadí jasně po bok ostatních špičkových smartphonů. Zároveň především na domácím trhu začal Google již před finálním představením novinky pořádně propagovat.

Obojí se zřejmě odrazilo ve zvýšeném zájmu fanoušků a zákazníků. Současně s představením tedy společnost spustila předobjednávky, které má začít doručovat 28. října. V tomto termínu ovšem telefon zřejmě dostane jen omezený okruh zákazníků, kteří se navíc mnohdy musí spokojit třeba s barevnou variantou, kterou původně nechtěli.

Nedostatkový Pro

Je to i náš redakční případ: Pixel 6 Pro jsme zkoušeli předobjednat v německém obchodu Googlu v barvě Sorta Sunny, tedy výrazném žluto-oranžovém barevném provedení. Ale úspěšní jsme nebyli. Zrovna německý obchod se potýkal s velkými potížemi, stránky byly přetížené a neustále padaly a předkládaly různé chybové hlášky. Nakonec se nám ovšem podařilo na původní termín 28. října předobjednat Pixel 6 Pro v černé barvě Stormy Black.

Podle toho, jak jsme sledovali dění i na dalších mutacích e-shopu Googlu na trzích, kde Pixel 6 začal prodávat (sledovali jsme evropské mutace a americký obchod), byl úvod předobjednávek skutečně boj. Pixel 6 Pro s původním termínem dodání byl především v oné barvě Sorta Sunny všude vyprodán poměrně rychle, asi dvacet minut po startu předobjednávek hlásil dokonce u modelu Pro vyprodáno i „domácí“ americký online obchod Googlu. Telefony se zase postupně v nabídce objevovaly, ale zákazník už musel hlídat termín dodání. I v německé mutaci obchodu se nakonec objevil i onen žlutý Pixel 6 Pro coby dostupný, ovšem s termínem dodání na konci listopadu, tedy měsíc poté, co mají být doručené první přístroje.

V dostupnosti obecně panovaly zmatky, telefony chvíli dostupné nebyly, pak se objevily pro pozdější termíny dodání. Platilo to v podstatě napříč zeměmi, kde prodej nových pixelů startuje, byť třeba ve Francii, kde Google nabídl jen černou variantu, se zdál být celý proces předobjednávek zvládnutý lépe.

Na první pohled byl hladší i průběh předobjednávání ve Velké Británii, kde jsou nové pixely dražší než ve zbytku světa (Pixel 6 stojí namísto 599 eur 599 liber, tedy místo necelých 17 tisíc přes 18 tisíc korun, 6 Pro startuje na 849 librách, tedy na téměř 26 tisících korun – o tři tisíce dráž než v Evropské unii).



Jak číst situaci

Trochu snazší byla situace u základního modelu Pixel 6. U něj sice často mizely z nabídky atraktivnější barevné verze, ovšem na to jsou v zásadě zájemci o pixely od Googlu zvyklí. Konzervativnějších barevných variant má firma vždy v zásobě víc a pestřejší verze jsou na počátku prodeje prakticky vždy vyprodány. Pro společnost nebylo žádnou novinkou ani uvedení dvou variant telefonů, v minulosti vypouštěla na trh vždy standardní model a k tomu model XL. Tuto tradici porušila jen loni.

Proč je tedy komplikovanější dostupnost dražšího modelu Pixel 6 Pro než standardního typu Pixel 6, je otázkou. V minulosti vypluly občas napovrch zprávy, že menší verze pixelů se prodávaly lépe než ty velké, a i když to vzhledem k výraznému cenovému rozdílu mezi oběma letošními novinkami může platit nadále, je dost možné, že Google jednoduše zájem o Pixel 6 Pro podcenil.

Vysvětlení je to pravděpodobnější než aktuální nedostatek čipů, který trápí především automobilky, ale také snad všechny výrobce elektroniky. Řeší ho i Apple, který má, stejně jako teď Google, ve svých telefonech procesory vlastní konstrukce. Kdyby totiž šlo o nedostatek čipů, bylo by spíš logičtější, kdyby Google naskladnil víc dražších typů 6 Pro, na kterých bude mít nejspíš vyšší marži. Zároveň to však znamená, že nedostatek čipů může brzdit další dodávky. Podobně jako u Applu a jeho nových iPhonů 13 (viz Nových iPhonů 13 může být nedostatek. Apple musí omezit výrobu).