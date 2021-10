Příplatek padesát procent za pár funkcí. Přehnal Google cenu top modelu?

Při pohledu do amerického ceníku nových modelů Google Pixel 6 a Pixel 6 Pro je to propastný rozdíl. Když to zaokrouhlíme, stojí základní Pixel 6 rovných 600 dolarů, zatímco model 6 Pro vyjde na 900 dolarů. Přitom dříve býval mezi standardním a větším pixelem (ten míval označení XL) cenový rozdíl pouhých 100 dolarů. Příplatek za špičkovou verzi se tak jeví jako extrémní, ve skutečnosti však dokresluje celou změnu filosofie, kterou nové pixely přináší.

Nové Pixely 6 jsou totiž na první pohled konkurenceschopnější než předchozí generace a jdou více po krku konkrétním soupeřům. Když pomineme loňský zvláštní Pixel 5, který byl vlastně modelem střední třídy, co se chtěl dotahovat na špičkové modely, vždy platilo, že pixely byly vlastně opravdovými protiklady různých agresivních „zabijáků top modelů“. Zatímco smartphony různých čínských značek nabízely výbavu špičkových přístrojů za zlomek jejich ceny, u pixelů to vlastně bylo naopak. Za prémiovou cenu toho po hardwarové stránce zas tolik nenabídly, Google toho spoustu doháněl svým softwarem. Někdy překvapivě dobře (třeba u foťáku), jindy bez naděje na úspěch (hrubý výkon ve hrách).

S letošními modely se tato filosofie mění. Je samozřejmě otázkou, zda natrvalo, nebo zda jde o dočasnou situaci, ale mění. Novinky se totiž mohou směle postavit těm nejzajímavějším soupeřům na trhu, špičkovým smartphonům tradičních značek, i lákavým modelům agresivních čínských vyzyvatelů. Cenově jsou vlastně kdesi uprostřed, ve výbavě jim nic zásadního nechybí, a k tomu je tu onen software, který má dát telefonům oproti soupeřům v určitých oblastech náskok. Modely Pixel 6 se tak skutečně mohou měřit s novými iPhony řady 1, Samsungy Galaxy S21 nebo třeba telefonem Xiaomi Mi 11 či OnePlus řady 9.

A u těchto špičkových modelových řad jsou typicky cenové rozdíly mezi jednotlivými zástupci daleko výraznější. Odpovídá to tomu, že jsou výraznější i rozdíly ve výbavě. U dřívějších pixelů byl rozdíl mezi standardním modelem a modelem XL většinou jen v úhlopříčce displeje a kapacitě baterie, takže tomu odpovídal i příplatek. Teď je mezi Pixelem 6 a Pixelem 6 Pro rozdílů více: displej je nejen větší, ale má vyšší rozlišení, drobné zaoblení i vyšší maximální obnovovací frekvenci. Větší je baterie, Pixel 6 Pro má navíc zoomový objektiv, malinko rychlejší bezdrátové dobíjení nebo víc RAM (12 oproti 8 GB). Je to posun, jaký je na poli mobilních vlajkových lodí obvyklý.

Velký rozdíl, ale zlevnění

Tomuto posunu pak odpovídá i cena. Bavme se o té české, která je pro nás relevantní. Pixely řady 6 ji sice neznají, ale přepočet z eur je snadný. Základní Pixel 6 stojí 649 eur, tedy zhruba 16 600 korun. Model Pixel 6 Pro startuje na 899 eurech, tedy v přepočtu téměř přesně 23 000 korunách. Příplatek je velký, více než šest tisíc (není to už ta polovina jako v USA), ale odpovídá tomu, co je obvyklé. Mimochodem, jsou to ceny, které jsou vlastně v kontextu konkurence docela zajímavá. Pixely se cenou nepodbízejí, nicméně v rámci prémiových smartphonů patří k cenově zajímavějším volbám.

Krásným kontrastem je porovnání s loňským Pixelem 5, který stál v USA 699 dolarů, tedy o 100 dolarů víc než letošní „základ“. Přitom fakticky šlo o telefon nižší třídy, Pixel 6 svého předchůdce doslova zadupává do země ve všech ohledech. Předchozí „špičkový“ Pixel 4 startoval na částce 799 dolarů. Za aktuálních 599 dolarů (bez daní) nebo i evropských 649 eur je tedy základní Pixel 6 v kontextu toho, co doposud Google předváděl, velmi zajímavou nabídkou. A platí to i v porovnání s konkurencí a i pro špičkový model Pixel 6 Pro.

Vždyť třeba základní Samsung Galaxy S21 se začínal prodávat za 22 490 korun a i po tři čtvrtě roce v prodeji je to stále jeho oficiální cena. Ano, Samsung má často spousty akcí, kdy lze ušetřit, ale na cenu Pixelu 6 se zákazník nedostane a oficiální cena v podstatě odpovídá Pixelu 6 Pro. Špičkový Samsung Galaxy S21 Ultra pak vychází na nejméně 33 490 korun. Příplatek oproti základnímu modelu a špičce je téměř poloviční, takže to, co zvolil Google, odpovídá tomu, co dělá Samsung.

A dělají to i ostatní. V případě Applu můžeme Pixel 6 srovnávat s iPhonem 13, který vyjde nejméně na 22 990 korun. Špičkový iPhone 13 Pro Max, který je tím pravým soupeřem pro Pixel 6 Pro, pak vyjde na 31 990 korun. OnePlus 9 má v základu oficiální cenu 17 990 korun a špičkový model OnePlus 9 Pro vyjde na 25 490 korun, ale ano, tyto modely lze sehnat se zajímavou slevou. Xiaomi Mi 11 Pro u nás vyjde na 15 999 korun, a když se tu chvíli prodával typ Mi 11 Ultra, skutečný top model značky, vyšel na astronomických 31 990 korun.

Jediné, co tak novým pixelům vlastně brání v rozmachu, je letitá neschopnost a neochota Googlu rozšířit jejich dostupnost. Své telefony tradičně prodává jen na vybraném okruhu trhů a zatím to nehodlá měnit. Google, který se tak třeba v prezentaci svých novinek hodně zaobíral inkluzí (ať už třeba v oblasti interpretace barev pokožky nebo v tom, že u prezentujících kromě jména ukazoval i zájmena, kterými si přejí být oslovováni), tak vlastně své potenciální zákazníky dlouhodobě diskriminuje. Třeba na českém trhu se telefony určitě časem objeví, nicméně místní e-shopy za ně budou žádat určitý příplatek, který výše uvedenou matematiku z hlediska pixelů znevýhodní.