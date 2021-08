Premiéra tak napůl. Google ukázal nové pixely, detaily a cenu však tají

Google představil své dva nové smartphony Pixel 6 a Pixel 6 Pro tak napůl. Ukázal v detailu jejich design, který již několik týdnů unikal na veřejnost z různých zdrojů, a potvrdil i to, co bylo hlavním předmětem spekulací: smartphony dostanou zcela nový čipset vlastní konstrukce.

To, jak si čip Google Tensor povede v porovnání s konkurencí, ale zatím nevíme. Je možné, že Google nemíří na absolutní špičku výkonů (podobně jako tomu bylo u předchozích pixelů s procesory Qualcomm), jde mu však o optimalizaci s vlastními službami a především optimální využití umělé inteligence.

Vcelku originální design

Vzhled nových pixelů byl v podstatě veřejným tajemstvím, i přesto stojí za pozornost. Google se totiž odpoutal od zcela konzervativních pojetí předchozích generací pixelu, u kterých byla designovým výstřelkem maximálně tak některá ze zajímavějších barevných variant, a vydal se cestou vcelku výrazného a originálního designu. Google u novinek řady Pixel 6 hovoří doslova o industriálním designu. A něco na tom bude.

Tělo telefonu má jednoduché tvary s drobnými zaobleními hran, minimalizované rámečky. Zajímavým způsobem se Google vypořádal s výstupkem fotoaparátu. Jeho nový hardware se podle společnosti prostě nepodařilo integrovat přímo do těla jako tomu bylo u pixelů doposud, proto zvolila cestu s výrazným výstupkem. Ovšem podle našeho názoru mnohem elegantnějším než většina konkurence: výstupek je přes celou šířku zad telefonu, z boků má přechod zaoblený, naopak jeho horizontální hrany jsou ostré. Vypadá to elegantně a telefon se díky tomu nebude na stole viklat.

Pruh se sestavou foťáků pak také slouží jako předěl dvou barevných částí zad telefonu. Google tu totiž využívá dva odstíny barev. Barvami se budou modely Pixel 6 a 6 Pro lišit – společné bude jen konzervativní provedení kombinující na zádech světle a tmavě šedou. Pixel 6 Pro pak nabídne také kombinaci krémové bílé a jakési béžové nebo žlutou v kombinaci s meruňkovým odstínem. Menší a trochu hůře vybavený Pixel 6 naopak dostane výraznější barevné kombinace, budou tu zvláštní odstíny zelené, nebo kombinace růžové s červenou. Oba telefony budou mít hliníkový rám, Pixel 6 Pro leštěný, Pixel 6 naopak matný, lesklý nebo matný bude podle toho také onen výstupek s fotoaparáty.

Procesor a fotoaparát

Nový procesor Tensor má být hlavní hvězdou obou telefonů, detaily o něm však Google zatím neprozradil. Společnost tvrdí, že čip byl navržen podle toho, jak dnes chytré telefony uživatelé používají a budou je používat v budoucnu. Čip tedy klade důraz na strojové učení a umělou inteligenci. Jsou do něj navíc integrovány v podstatě všechny funkce, které mnohdy konkurence přidává pomocí čipů pomocných: Tensor tedy obsahuje jak samotný procesor, tak třeba bezdrátovou jednotku, speciální řešení pro zabezpečení (Titan M2) a nástroje pro zpracování obrazu.

Právě pokrokem v oblasti fotoaparátu se Google také chlubí, byť zatím hlavně na papíře. Výrazně vylepšený hardware fotoaparátů to opět s čočkami nepřehání, ale pokrok oproti předchozím generacím tu je. Pixel 6 bude mít duální fotoaparát s hlavním a širokoúhlým snímačem, Pixel 6 Pro dostane navíc ještě teleobjektiv se čtyřnásobným optickým přiblížením. Další detaily foťáků neznáme, jen víme, že díky kombinaci nového hardwaru a využití AI míří v kvalitě snímků Google tentokrát opravdu hodně vysoko. Podle prohlášení firmy by mělo jít o velmi výrazný mezigenerační skok – zatímco doposud byly foťáky pixelů vylepšovány spíše evolučně (a i to na dobré výkony stačilo). Jedno z mála čísel, které Google prozradil, je, že hlavní snímač nově umí „posbírat“ o 150 % více světla než u předchozího modelu.

Skutečná špička

Nové pixely by, bez ohledu na skutečný výkon nového čipsetu, měly být opravdovými top modely, které doposud Googlu chyběly. U pixelů totiž vždy používal hardware, který se blížil ke konci svého modelového cyklu, navíc ale z hlediska zpracování i designu zůstávaly pixely relativně obyčejnými smartphony. Zahraniční média, která měla možnost se s telefony již seznámit, ovšem uvádí, že novinky působí skutečně prémiovým dojmem. Tělo využívá kombinaci kovu a skla v kvalitě zpracování, která odpovídá špičkovým samsungům, iPhonům a dalším top modelům.

Výbava by tomu také měla odpovídat. Pixel 6 Pro má 6,7palcový displej s QHD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz, Pixel 6 dostane FullHD+ rozlišení a obnovovací frekvenci 90 Hz. Displej většího modelu má po stranách mírné zaoblení, panel obyčejnějšího typu je plochý. Čtečka otisků prstů je v displeji.

Další detaily k telefonu se dozvíme až se přiblíží doba jeho uvedení na trh. Google však neprozradil, kdy to bude, zmínil jen, že to bude na podzim. Telefony dostanou nový Android 12, skutečnou premiéru Pixelu 6 a 6 Pro tedy můžeme očekávat s představením nového systému. Téměř jisté je, že nové pixely nebudou levné – vyšší cenou se vyznačovaly už předchozí méně „luxusní“ generace, ta nová možná tedy zamíří ještě výš. Zároveň však Google prý míří za vyšším podílem na trhu, hodlá více investovat do marketingu novinek – kdo ví, třeba se také zlepší i dostupnost telefonů (pixely se oficiálně prodávají jen na některých trzích, v Česku ne), byť bychom na to zatím příliš nevsázeli.

V rámci aktuálního představení Google neprozradil nic ani o dalších novinkách, o kterých se šušká: telefonu s ohebným displejem nebo nových sluchátkách.