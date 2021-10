Bez překvapení. Nové pixely od Googlu ovšem konkurenci zatopí

Pixely 6 a 6 Pro byly v podstatě takovým veřejným tajemstvím. Google už dříve oficiálně odhalil design telefonů a naznačil pár detailů o jejich výbavě a funkcích, to už bylo nicméně v době, kdy úniky prozrazovaly mnohem více. Po tomto částečném odhalení telefonů se začaly informace o novinkách valit ze všech stran, avšak až teprve nyní je Google v podstatě kompletně potvrdil. Bez jakýchkoli překvapení, s důrazem na to, na co společnost klade důraz už dlouho – funkce spojené s umělou inteligencí, strojovým učením a jeho službami.

Modely Google Pixel 6 a Pixel 6 Pro představují pro Google návrat do kategorie špičkových smartphonů. O modelu Pro dokonce viceprezident Googlu pro hardware Rick Osterloh prohlásil, že je to první skutečný vlajkový model značky. Společnost tentokrát skutečně telefony vybavila špičkovou technikou, která si v mnohém nezadá s ostatními aktuálními top modely všech značek. Dříve určitý deficit na straně hardwarové výbavy doháněla právě svým softwarem, teď se zdá, jako by firma chtěla získat náskok: hardware je na úrovni a software má pixely posunout před konkurenční smartphony.



Tensor jako klíč

Klíčem k této změně je pro Google vlastní čipset Tensor, který slaví s Pixely 6 svou premiéru. Jde o první mobilní procesor z vlastních dílen. Osterloh prohlásil, že na jeho přípravě pracovala firma roky a jeho pomocí chce docílit ještě většího propojení svého softwaru s hardwarem v telefonu. Tensor samotný by měl mít výkon odpovídající aktuálním špičkovým čipsetům, jako je například Snapdragon 888.

Na skutečný výkon si musíme počkat, ale Google tvrdí, že čipset Tensor poskytuje o 80 % vyšší výpočetní výkon než procesor v Pixelu 5 – jenže tam šlo o slabší Snapdragon 765 G. U grafiky pak slibuje nárůst výkonu o 320 %. A v kombinaci se silným jádrem pro strojové učení budou modely Pixel 6 jistě v řadě úkolů z hlediska výkonu vynikat. Těžko zatím říci, co to bude znamenat třeba v běžných benchmarcích, ale to nebylo vlastně u Googlu a jeho pixelů nikdy příliš důležité. A nebude to nejspíš důležité ani teď.

Google láká na jiné výhody, například na vysokou úroveň zabezpečení, kterou čipset Tensor nabídne. I díky jádru Tensor security core čipset nejen že má být nejodolnější z mobilních čipů vůči jakýmkoli útokům zvenčí, ale zároveň díky němu nabídne Google pro nové pixely nejméně pět let bezpečnostních aktualizací. K ochraně osobních dat, hesel a PIN kódů pak v telefonu slouží ještě zvlášť nový čip Titan M2. Schopnosti procesoru Tensor podporují například vylepšené rozpoznávání řeči, Google tak na Pixelech 6 propaguje třeba diktování textu hlasem s tím, že telefon rozpoznává i kontext, díky čemuž je diktování přesnější.

Hlasově funguje i přepis emotikon, další „vychytávkou“ má být funkce Live Translate pro okamžité překlady. Ta má fungovat ve 48 jazycích. Pro mnohé tyto operace pak nebude Pixel 6 potřebovat připojení k internetu, díky čipu Tensor zvládne telefon spoustu věcí přímo lokálně. Otázkou je, kolik z těchto funkcí půjde využít třeba v naší mateřštině, kterou Google rozhodně nemá v prioritách mezi podporovanými jazyky. Na druhou stranu společnost tvrdí, že například jádro pro strojové učení bylo navrženo podle toho, kam vývoj v této oblasti směřuje, nikoli jaký je stav věcí aktuálně. Pixely se tak mohou i díky tomu do budoucna dočkat rozšiřování svých schopností, včetně těch jazykových.



Fotoaparát v hlavní roli

Jako už u předchozích generací je i u nových modelů Pixel 6 a Pixel 6 Pro ve středu pozornosti fotografování. Zatímco doposud si Google u svých smartphonů vystačil se snímačem s dvanáctimegapixelovým rozlišením a teprve u loňských typů Pixel 4a 5G a Pixel 5 přidal druhou širokoúhlou kameru, tentokrát jsou změny u fotoaparátů daleko výraznější. Společnost sama je nazývá změnami revolučními a chlubí se, že jde o nejpokročilejší fotoaparát v chytrém telefonu.

Standardní Pixel 6 má opět dvě čočky, širokoúhlý foťák a foťák hlavní. Širokoúhlý má rozlišení 12 megapixelů, což je dnes vlastně plus mínus standard, avšak hlavní fotoaparát dostal 50Mpix rozlišení, které umožní pixelu a jeho procesoru využívat doposud nedostupné techniky zpracování obrazu. Pixel 6 Pro k této sestavě přidává i 48megapixelový fotoaparát se čtyřnásobným optickým přiblížením. Google tak rázem hardwarem překonává třeba špičkový iPhone 13 Pro Max, a byť nemá tolik čoček foťáků jako třeba Huawei P50 Pro (čtyři), tak je sestava foťáků skutečně moderní.

A se zapojením schopností zpracování obrazu, kterými Google disponuje a které je schopen v telefonu využít díky svému čipu Tensor, je tu opět sada funkcí, které u mnoha konkurentů jednoduše neuvidíte. Začíná to třeba možností vymazat z obrazu nechtěné objekty, což je mimochodem funkce, která bude na nových pixelech fungovat i pro starší fotografie – stačí fotku otevřít v aplikaci Google Photos. Pixely 6 nicméně umí fotkám dodat různé efekty, jako jsou třeba elegantní rozmazání tekoucí vody nebo pohyb objektů (rozmaže vlakovou soupravu, točící se kola bicyklu).



Vše na přání uživatele, foťák by si v tomto ohledu neměl dělat to, co se mu zamane. Další novinkou jsou funkce pro lepší ostrost obličejů ve fotkách – telefon pořídí v pohybu více snímků, rozpozná obličeje a poskládá ostřejší snímek. Google také slibuje, že fotoaparáty v Pixelech 6 budou „nejinkluzivnější fotoaparáty na trhu“. Firma se hodně věnovala tomu, aby foťák přirozeně interpretoval veškeré tóny barvy kůže.

Špičkový má být i noční režim, Google slibuje, že hlavní snímač přijme 2,5krát více světla než u předchozího Pixelu 5.

Android 12 a Material You

Telefony samozřejmě běží na Androidu 12, u pixelů zažívá premiéru prostředí Material You, které se bude lépe přizpůsobovat požadavkům uživatele, má nové grafické prvky a trochu jiné, méně strohé pojetí než dosavadní čistý Android. Barvy prostředí mají také více ladit s barevným provedením telefonu, vše si však samozřejmě bude moci uživatel přizpůsobit.

Každý ze dvou modelů je k dispozici v trochu jiných barevných kombinacích. Pixel 6 v hravějších barvách Sorta Seafoam (zelená) a Kinda Coral (růžová) a konzervativní černé Stormy Black, větší Pixel 6 Pro téže v černé, stříbrné Cloudy White a žluto-oranžové Sorta Sunny.

Docela překvapením je cenový rozdíl mezi oběma pixely. Standardní Pixel 6 začíná na částce 599 dolarů (bez daně), v Evropě pak 649 eur (s daní). To je v přepočtu něco přes 16 500 korun. Model Pixel 6 Pro ovšem vyjde na 899 dolarů nebo 899 eur, tedy v přepočtu asi 23 000 korun. V Česku bohužel novinky opět dostupné nejsou, Google pixely zpřístupnil k předobjednávkám jen na vybraných trzích.



Onen velký rozdíl v ceně je dán samozřejmě dalšími rozdíly ve výbavě: kromě foťáku se zoomem navíc má Pixel 6 Pro i větší displej (6,7 oproti 6,4 palce) s vyšším rozlišením (1 440 × 3 120 pixelů oproti 1 080 × 2 400) a vyšší obnovovací frekvencí (až 120 oproti až 90 Hz). Oba telefony mají premiérově čtečku otisků prstů v displeji. Model 6 Pro má také 12 GB RAM oproti 8 GB, standardem je vždy 128 GB uživatelské paměti, což je žalostně málo. Google nicméně dovolí připlatit jen za porci 256 GB, za ni se připlácí 100 eur. Kdo chce větší úložiště, bude se muset spolehnout na cloudové služby Googlu.

Oba telefony se liší i baterií. Základní Pixel 6 má akumulátor s kapacitou 4 614 mAh, model Pro pak 5 003 mAh. Rychlé dobíjení funguje výkonem 30 W a je tu i bezdrátové dobíjení (23 W u Pro, 21 u standardního provedení). K zákazníkům by se první telefony měly dostat 28. října.