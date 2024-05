Nokia je mrtvá, ať žije HMD. S koupí novinek se stanete servisákem

S tlačítkovými mobily Nokia se budeme setkávat nadále. Ovšem mezi smartphony už značku Nokia asi nenajdeme. Držitel práv na jejich výrobu, společnost HMD (Human Mobile Devices – Lidská mobilní zařízení), se rozhodl začít prodávat chytré telefony pod vlastní značkou. Postupný konec smartphonů Nokia jsme avizovali již loni na podzim.

Na českém trhu budou nadále v prodeji tlačítkáče Nokia, nové smartphony HMD zřejmě oficiálně nikoliv. Značka se bude profilovat jen na vybraných trzích. Ale už nyní některé modely najdete v nabídce vybraných prodejců, takže kdo si bude chtít HMD smartphony vyzkoušet, nebude mít se sháněním problém.

A jelikož si telefony HMD budou moci majitelé opravovat sami, tak ani nemusí vadit absence servisní sítě. Online bude možné zakoupit opravné sady, které bude dodávat značka iFixit, a to včetně podrobného návodu. Doma bude možné vyměnit displej, kryt nebo baterii. Ostatně, se stejným partnerem nabízí domácí opravy i Apple nebo Samsung, ale oficiálně jen na některých trzích. Nokia se stejným konceptem přišla už loni. Sady iFixit jsou dostupné online globálně.

Ani jeden z modelů řady Pulse nepředstavuje nic světoborného, novinky se zařadí do nepřeberné záplavy smartphonů převážně čínské provenience. Novinky patří do nižších kategorií – či spíš mezi čistokrevné low-endy, časem se snad dočkáme lépe vybavených modelů, které by mohly více demonstrovat schopnosti značky.

Vrchol nabídky je model Pulse Pro

HMD si nad označením telefonů hlavu nelámalo a jde v zavedených přívlastcích + (Plus) nebo Pro. Právě model Pro bude současný nejvybavenější model od HMD. Když byla řeč o nepříliš bohaté výbavě, tak i vrcholný model Pro používá vyloženě low-endový procesor Unisoc T606 a nepodporuje tak sítě 5G.

Samozřejmostí je systém Android, a to v zatím nejnovější verzi 14. Slibovány jsou dvě aktualizace systému a tři roky bezpečnostních aktualizací. Operační paměť má kapacitu 6 nebo 8 GB a úložiště pak 128 nebo 256 GB, které lze o o dalších 256 GB rozšířit pomocí paměťových karet.

Ceny a dostupnost Telefony jsou v prodeji třeba v Německu, kde model Pro vyjde na 179 eur, tedy v přepočtu asi na 4 500 korun. Základní model stojí 139 eur, což je v přepočtu asi 3 500 Kč. A prostřední Pulse+ stojí 159 eur, což je zhruba 4 000 korun. V Česku jsou ceny o něco vyšší, zhruba o 500 až 600 korun.

Displej s úhlopříčkou 6,56 palce má rozlišení HD+ a je typu IPS. Poměr stran je 20:9. Hlavní z dvojice fotoaparátů nabídne rozlišení 50 megapixelů, který doplňuje dvoumegapixelový senzor pro hloubku obrazu. Fotoaparát má prvky umělé inteligence pro pořizování portrétů.

Pomocí předního 50Mpix fotoaparátu umístěného v průstřelu displeje bude možné pořizovat selfíčka gesty. Před fotoaparátem tak bude stačit mávnout, zvednout palec nebo vytvořit prsty symbol srdce.

Telefon lze odemykat pomocí obličeje, ale jistější asi bude senzor otisků prstů umístěný v bočním tlačítku. Ve výbavě nechybí stále méně vídaný audio konektor jack 3,5 milimetru.

Slušnou výdrž nenáročného smartphonu by měla zajistit baterie s kapacitou 5 000 mAh. Ta, jak je koncept HMD postaven, je vyměnitelná. Výrobce udává výdrž až 59 hodin a podporováno je 20W nabíjení. Nabíječka v balení není, ta bude v prodeji samostatně.

196 gramů vážící smartphone bude v prodeji ve třech barevných verzích. Zajímavostí je, že separátně prodávaná nabíječka nebude v tradiční bílé či černé barvě, nýbrž v zelené. Konstrukce telefonu podporuje stupeň krytí IP52, je tak mírně odolný.

Střed nabídky

Prostředním modelem nové řady Pulse je model Pulse+, který má stejný displej jako model Pro a i zadní hlavní fotoaparát je 50megapixelový. Přední v průstřelu displeje je ale jen osmimegapixelový. Stejný je i procesor, opět tak chybí podpora 5G.

Shodný je i systém Android včetně podpory. Operační paměť je jen 4 GB s možností virtuálního navýšení až na 8 GB. Úložiště v útrobách telefonu má kapacitu 128 GB, rozšiřitelnost je stejná jako u lepšího modelu.

Stejně tak nechybí čtečka otisků v bočním tlačítku, stejná je odolnost a nechybí opět konektor jack pro sluchátka. S model Pro sdílí Pulse+ i baterii, kterou je však možné nabíjet jen výkonem 10 W. Výdrž je i přes chudší a méně energeticky náročnou výbavu udávaná stejná.

Základ škrtá u paměti i foťáku

Model s prostým označením Pulse je základem nabídky nové značky. Displej je stejný s oběma výše zmíněnými modely. Hlavní fotoaparát je pouze 13megapixelový a přední osmimegapixelový. Výbava je včetně procesoru a všech bodů výbavy shodná se svými bratříčky. Až na pouhých 4 GB operační paměti a model Pulse má jen 64GB úložiště.

Exotika se snapdragonem

Ve Spojených státech se bude prodávat specifický model pod názvem Vibe. Tento přístroj bude mít stejný displej jako modely Pulse. Rozdíl najdeme u fotoaparátů. Hlavní z dvojice zadních fotoaparátů bude mít rozlišení 13 megapixelů. Přední potom pět megapixelů.

Zásadní změnou je použití procesoru Snapdragon, konkrétně typu 680. Operační paměť bude mít kapacitu 6 GB a úložiště 128 GB. Baterie bude pouze 4 000mAh s dobíjením 10 W. V USA by se měla novinka prodávat za 149 dolarů, tedy v přepočtu 3 500 korun bez tamní lokální daně.