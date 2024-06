Šuplíkové mobily jsou v Česku stále hodně oblíbené

Starý mobil v šuplíku může už dávno být jen těžítko Funkčnost mobilů je obecně dlouhá. Pokud přístroj nepostihla nějaká závada nebo nebyl mechanicky poškozený, tak může fungovat i po desítkách let. Není problém zprovoznit telefony z devadesátých let. A když zvládnou alespoň standard GSM 900 MHz, tak z nich bude možné i dnes volat. Problém je v bateriích. Jejich životnost je mnohem kratší a o těch ze starých tlačítkových telefonů to platí téměř stoprocentně. Některé bez pravidelného nabíjení odejdou velmi rychle, jiné degradují a jsou už nepoužitelné. Navíc pro mnohé staré modely se dnes baterie shání obtížně, v mnoha případech je nutná jejich výroba na míru. Což není zrovna levné. Z toho důvodu mnohé šuplíkové telefony už dávno neplní svou teoretickou záložní funkci a jejich zprovoznění může být dražší než koupě nového tlačítkového telefonu. Ty dnes stojí často jen několik stokorun.