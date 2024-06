Sparta dál čeká, s čím Feyenoord přijde. Priske je jeho favoritem, v záloze Potter

Už na konci května, kdy se Priske v dánských médiích objevil jako možný nástupce odcházejícího trenéra Arneho Slota do Liverpoolu, figurovalo v zástupu hned několik dalších jmen.

Spekulovalo se například o Nurim Sahinovi, členovi realizačního týmu Dortmundu, nebo třeba Dicku Schreuderovi, dlouholetému asistentovi, který aktuálně jako hlavní kouč postoupil se španělským Castellónem do druhé ligy.

A v té době už také i o Potterovi, který je rok bez angažmá.

Sparťanský trenér Brian Priske. Kouč Graham Potter ještě v barvách Chelsea.

Právě on by měl podle nejnovějších informací nizozemských médií stát v záloze v případě neúspěšných vyjednávání se Spartou, která ale pořád nezačala. Plán B je to logický, anglický kouč je bez závazků.

„Po dlouhém a intenzivním řešením se vedení shodlo a výběr zúžilo na Priskeho a Pottera. Hlavním favoritem zůstává Priske, který na klub zapůsobil,“ napsal nizozemský server 1908.nl.

Český šampion měl mezitím spoustu času na rozmyšlenou a také na přípravu plánu, co dál. Feyenoord se měl minulý týden s dánským koučem dohodnout na podmínkách budoucí smlouvy, o čemž o víkendu informovali nizozemští i dánští novináři. V následujících dnech se očekává, že se konečně začne jednat i mezi kluby.

„Feyenoord nepředpokládá v jednání s pražskou Spartou žádné nepřekonatelné problémy, ale bude muset za bývalého dánského reprezentanta zaplatit,“ psal v neděli list Algemeen Dagblad.

Priske má na Letné platnou smlouvu ještě dva roky, Sparta si tak může říct o odstupné a částečně také diktovat podmínky. Za Slota obdržel nizozemský klub od Liverpoolu přibližně 9 milionů eur. Priske tak drahý samozřejmě není...

Pokud by Priske opravdu odešel, nejpravděpodobnější je, že se na jeho místo posune dosavadní asistent Lars Friis. Před loňským příchodem do Sparty byl hlavním koučem v Aalborgu, Viborgu či u rezervy Brentfordu.

Priske by si s sebou vzal šéfa fyzické přípravy Christiana Clarupa, jenž momentálně dohlíží na dánskou reprezentaci před mistrovstvím Evropy. Není jasné, jestli by Spartu opustil asistent Lukas Babalola.

Nic z toho by však nemělo ohrozit tvář, jakou se v posledních dvou letech Sparta prezentuje. Rosický plynule hledá vhodné adepty do jím nastaveného systému, kteří budou v Priskeho práci pokračovat a ještě ji vylepšovat.

Momentálně se tedy čeká na krok nizozemské strany. Sparta určitě bude tvrdě vyjednávat, ale současně nebude Priskemu bránit v odchodu za každou cenu. Kdyby ale nakonec přece jen dánský trenér zůstal, ve Feyenoordu by se nejspíš za pár dní představoval Potter.

Oba kluby chtějí mít pochopitelně jasno co nejdříve, letní příprava startuje zanedlouho, sparťané se sejdou už 18. června.