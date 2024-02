Koupíte si smartphone se značkou Lidská mobilní zařízení?

Vznik nové značky zřejmě souvisí s tím, o čem se mluví právě od loňského září. A to je konec smartphonů pod značkou Nokia, kteří ovšem s firmou Nokia mnoho společného nemají, primárně jen licencovaný název a logo. Vyrábí je společnost HMD Global a na trhu se jim v poslední době příliš nedaří. Teprve nedávno se na trh dostaly novinky avizované loni na podzim a výběr je velmi omezený.

Podle všeho by HMD Global měla s produkcí smartphonů Nokia skončit, ale zůstanou obyčejné (tlačítkové) telefony Nokia. Smartphony nahradí vlastní značka přístrojů, změny budou postupné. HMD Global by první vlastní přístroje měla představit už koncem února na veletrhu MWC v Barceloně a mělo by jich být dokonce šest.

Smartphony Nokia z trhu hned nezmizí, minimálně se budou doprodávat zásoby. Méně pravděpodobné je, že by se ještě ukázala nějaká novinka. HMD Global upravil své webové stránky a vydal video, které změnu oznamuje. Jenže krátce na to vydal další video, kde se prezentuje jako výrobce přístrojů Nokia, a to i smartphonů, které také nadále na svých stránkách prezentuje a uvádí: „… a také výrobce telefonů Nokia. To jsme my.“

Vedle smartphonů by ve výrobním programu měly být i tablety a také bezdrátová sluchátka. A možná i jiné typy zařízení. Více budeme vědět na konci měsíce.

Přístroje ponesou značku HMD, což podle firmy znamená Human Mobile Devices, v překladu Lidská mobilní zařízení. Ale na telefonech bude jen logo HMD. Alespoň to naznačují zveřejněná videa. Firma se prezentuje jako evropský výrobce, což je částečně pravda – má továrnu v Maďarsku, i když část produkce putuje z Číny.