Smráká se zas nad Nokií? HMD Global bude vyrábět telefony i pod svou značkou

Jean-Francois Baril, aktuální šéf HMD Global, který převzal žezlo po Florianu Seichemu, přišel na síti Linkedin s poměrně nečekaným oznámením. „S potěšením oznamuji významný milník ve vývoji společnosti HMD – zakládáme originální značku HMD. Očekávat můžete nové portfolio mobilních zařízení se značkou HMD, stejně jako zařízení Nokia a spolupráci s novými zajímavými partnery,“ napsal Baril.

Krok vlastně nijak nevysvětlil. Ve svém příspěvku jen dodal, že „domovem telefonů Nokia“ je HMD už přes šest let a že jde aktuálně o nejrychleji rostoucí značku 5G telefonů na trhu. Připomněl také důraz firmy na trvalou udržitelnost třeba v podobě opravitelných telefonů. Firma je teď podle něj připravena na další krok, kterým je samostatný vstup na telekomunikační trh pod vlastním jménem. Baril také nezapomněl připomenout narativ, který HMD razí zejména v poslední době a to že jde o evropskou společnost.

Firma totiž sídlí ve Finsku doslova „přes ulici“ od sídla původní firmy Nokia. Od ní si ale značku Nokia pro použití na mobilních telefonech pouze licencuje. A to bude nejspíš důvod, proč to teď chce HMD zkusit samostatně. I když má „velká“ Nokia podle všeho ve firmě podíl a ovlivňuje dění v ní (dokonce prý má slovo při návrhu telefonů), je HMD samostatnou firmou, která se snaží vydělávat peníze. A upřímně, moc jí to právě nejde a tak se snaží šetřit. A ušetřit na licenčních poplatcích za používání značky se zdá být jako jedna z možných cest.

Zatím ale není nic jasné, víme jen to, že se objeví mobilní telefony (nejspíš smartphony) se značkou HMD. Ty navíc nebudou muset dodržovat požadavky a standardy Nokie jako takové, což může přinést další úspory. Značka Nokia z telefonů vyráběných HMD Global zatím rozhodně nezmizí, ale co se nestane teď, může přijít v budoucnu. Netušíme, jestli je tato trajektorie už nalajnovaná a HMD onen krok prostě udělat musí, nebo zda jde jen o určitý pokus, jak by se mohla firma do budoucna rozvíjet. Vše ukáže až čas, ale riziko, že značka Nokia z mobilních telefonů zmizí, tu je. Zase.

Microsoft, který v roce 2013 koupil mobilní divizi Nokie, totiž telefony této značky přejmenoval na svou značku v roce 2014. V roce 2016 značku do hry vrátila právě HMD Global, když od Nokie a Microsoftu odkoupila patenty, divizi obyčejných telefonů a získala licenci na značku. A prozatím tedy telefony Nokia nadále vyrábí.