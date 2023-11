Chcete smartphone Nokia? Pozdě, vypadá to na definitivní konec značky

Chcete smartphone Nokia? A už jste se podívali na nabídku velkých e-shopů? Pokud ne, tak vám ušetříme práci. Obvykle je k mání jediný model G22, výjimečně jsme našli ještě model C32 nebo už postarší X20. V prvních dvou případech to jsou laciné mizerně vybavené low-endy, X20 je odolný model z roku 2021. Vedle nich pak najdete už jen obyčejné telefony kdysi slavné značky. V jejich případě je nabídka stále docela široká, a tak tomu zřejmě zůstane i do budoucna.

Jenže u smartphonů je situace jiná a podle informací redakce Mobil.iDNES.cz od prodejců to už lepší nebude. Což prakticky znamená, že smartphony Nokia zmizí z trhu. Není to první konec značky, moderní historie Nokie je dost pohnutá. Což je paradoxní vzhledem k pozici značky ještě na konci první dekády nového tisíciletí. Tehdy byla Nokia jasnou světovou jedničkou, v některých letech se její globální tržní pozice blížila i padesáti procentům.

Není Nokia jako Nokia Smartphony a obyčejné telefony vyrábí pod licencovanou značkou společnost HMD Global. Nokia jako firma samozřejmě dál existuje a je to významný výrobce telekomunikační techniky.

Ještě v roce 2009 držela Nokia téměř 40 procent světového trhu s mobily. Ano, tehdy ještě převážně těmi obyčejnými. Třeba Apple měl v tomto roce podíl jen 2,5 procenta. Právě nástup smartphonů Nokia zaspala, ač do té doby velká část jejího portfolia vlastně byly smartphony. Jenže použitý OS Symbian byl prostě nereformovatelný do moderní podoby. Nokia následně zkoušela nový vlastní systém, pak se přeorientovala na Microsoft, který nakonec celou značku převzal. Ale i to byl propadák, a tak v roce 2016 převzala licenci na značku společnost HMD Global a odkoupila výrobu obyčejných mobilů.

U ní přesné vlastnické podíly nejsou známé, ale do určité míry za ní stojí tchajwanská společnost Foxconn, respektive její dceřiná společnost FIH Mobile, tedy obří výrobce elektroniky na zakázku. Dělá třeba i iPhony a velmi aktivní je i v Česku.

HMD Global měl se smartphony Nokia velké plány. A stále se chlubí, že je to nejrychleji rostoucí značka mobilů. Nedávno firma zahájila výrobu některých modelů v Maďarsku, což z ní činí v podstatě jediného většího výrobce mobilů, který má výrobu v Evropě. A má i novinky, třeba model G42, nebo odolný telefon XR21.

Jenže nic z toho se v Česku nenabízí a zřejmě už ani nabízet nebude. A je otázkou, zda se bude nabízet i jinde ve světě. Šéf firmy Jean-Francois Baril totiž oznámil, že vedle licenčních produktů Nokia bude HMD Global produkovat smartphony i pod vlastní značkou HMD. Dál to však už nevysvětlil. Takže není jasné, jak to bude v praxi přesně fungovat. Podle jeho vyjádření by obě značky měly existovat vedle sebe, ale některé zdroje hovoří už jen o značce HMD.

Vypadá to tak, že HMD Global už nevidí v licenční značce Nokia takový potenciál, naopak licenční poplatky telefony prodražují a zákulisně se mluví o tom, že společnost Nokia při vývoji asistuje a má různé požadavky, což vývoj komplikuje. Je tedy možné, že značka Nokia ze světa smartphonů nakonec zmizí, a to globálně.

A co český trh? Zde se to již děje, podle všeho už další modely smarpthonů Nokia na český trh nedorazí, jen se doprodá to, co je na skladech. Tedy většinou jen jeden nebo dva zmíněné modely. A nová značka HMD zřejmě nebude působit na všech trzích, ten český možná vůbec neobsadí. Nutno dodat, že oficiálně firma nic neoznámila. Ani není známo, kdy se globálně na trhu objeví první modely pod značkou HMD.

Třeba v Německu je zatím nabídka smartphonů Nokia relativně široká, ale hodně modelů je už docela starých a jsou ve výprodeji. A i ty aktuální jsou ve slevách. Celkově se Nokii nepodařilo proniknout z kategorie low-endů a střední třídy, což jsou segmenty s nepříliš dobrými maržemi. Především, pokud je firma nedokáže prodávat v opravdu velkých objemech. A to se HMD nedařilo, globální tržní podíl se nedostal přes jedno procento. Na českém trhu je a byla pozice značky ještě horší, tržní podíl se pohyboval v desetinách procenta.