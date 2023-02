Smartphony Nokia se budou vyrábět v EU, možností je i Česko

V rámci veletrhu MWC představila společnost HMD Global nové smartphony Nokia a také jednu překvapivou novinku. Letos by totiž měla začít s výrobou nejméně jednoho smartphonu v Evropě. Firma nechce prozradit, kde bude výroba probíhat, ale existuje možnost, že by to mohlo být v Česku.