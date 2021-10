Nových iPhonů 13 může být nedostatek. Apple musí omezit výrobu

Apple, který plánoval do konce letošního roku vyrobit devadesát milionů přístrojů iPhone 13, uvedl, že počet zařízení bude nižší, protože jeho dodavatelé čipů, včetně firem Broadcom a Texas Instruments, se potýkají s potížemi při zajišťování dodávek. Informovala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na obeznámené zdroje.



Americká společnost je podle Bloombergu jedním z největších světových odběratelů čipů a udává tak roční rytmus dodavatelského řetězce. I přesto však problémy s výrobou tohoto komponentu dohnaly i Apple, s nedostatkem čipů se potýkají společnosti napříč průmyslovými odvětvími. Situace se podle hlavních výrobců nezlepší ani během následujícího roku, varovali totiž, že poptávka bude nadále převyšovat nabídku.

Nedávno analytická společnost Couterpoint uvedla, že ve druhém čtvrtletí dostávali u některých komponent výrobci mobilů pouze osmdesát procent objednaného zboží a ve třetím čtvrtletí pak už jen sedmdesát procent. Největší problémy mají v tomto směru Samsung, Xiaomi a Oppo a znát je to už i na českém trhu.

Problémy s uspokojením poptávky by se navíc mohly protáhnout až do roku 2023. Podle Bloombergu existují totiž náznaky, že se krize ohledně nedostatku čipů zhoršuje. Podle statistik společnosti Susquehanna Financial Group se dodací lhůty v tomto odvětví zvyšují už devět měsíců v řadě, a to na v průměru 21,7 týdne v září.

Nedostatek čipů způsobuje problémy i jiným mobilním výrobcům, některé modely se pomalu stávají nedostupnými (viz Kupujte, dokud jsou. Některé smartphony už do Vánoc neseženete). Samsung měl letos z tohoto důvodu pozdržet výrobu očekávaného modelu Galaxy S21 FE, byť to společnost popřela (viz První mobilní oběť nedostatku čipů. Samsung má odložit důležitý model). Původně měl být představen v srpnu, společnost premiéru odložila o dva měsíce. Ale ani v říjnu se modelu Galaxy S21 FE zjevně nedočkáme.

Samsung má oproti jiným výrobcům jednu výhodu. Kromě procesorů společnosti Qualcomm, které si nechá pro špičkové modely, na nichž má větší marži, své smartphony osazuje i vlastními procesory Exynos. Ty si vyrábí sám, dokáže si tak lépe řídit výrobu a dodávky.

Čínské Xiaomi v srpnu muselo pozastavit produkci modelu Redmi Note 10, nemá totiž potřebné čipy. Zprvu byl telefon nedostupný pouze v Indonésii, ale lze očekávat, že výpadek se v závislosti na skladových zásobách a poptávky dříve či později projeví i na dalších trzích včetně evropského (viz Populární levné Xiaomi je v problémech. Výrobce zastavil jeho výrobu).

Globální nedostatek čipů působí v poslední době obrovské problémy v řadě průmyslových odvětví od výroby automobilů po elektroniku. Například mladoboleslavská automobilka Škoda Auto tento týden oznámila, že z tohoto důvodu od pondělí 18. října výhledově do konce roku výrazně omezí či zcela zastaví výrobu ve všech třech svých českých závodech.