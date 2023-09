Elektromobilka představila nadupaný smartphone. Kupuje se přes aplikaci

Nio Phone má 30 funkcí spjatých s automobily stejné značky. Funguje jako klíč k autu a to i když je vypnutý, nebo po určitou dobu, i když má pro mobilní provoz vybitou baterii. Přes mobil lze nastavovat v autě různé funkce, třeba klimatizaci nebo elektricky nastavitelnou polohu sedadel. V neposlední řadě je pak možné na dálku auto kontrolovat a nastavit mu například geolokační plot.

V nejnovějším SUV značky ES8 je pak připravený speciální stojánek na telefon, který je nadesignovaný tak, že po vložení přístroje se z něj stane další ovládací prvek auta. Třeba pro ovládání hudebního systému. Výrobce vyzdvihuje i propojení telefonu s multimediálními displeji aut Nio. Je to v podstatě vyšší úroveň zrcadlení telefonu v autě.

Nio Phone tak má specifický software pro propojení s autem, na druhou stranu se výrobce dušuje, že v telefonu nejsou žádné předinstalované aplikace třetích stran nebo cokoliv, co by mohlo zobrazovat reklamy. Což je v kontextu čínského mobilního trhu docela výjimka.

Výrobce vyzdvihuje i design nového telefonu. Ten je opravdu specifický, dominuje mu modul fotoaparátu, který zabírá celou horní čtvrtinu zad přístroje. Fotoaparát má tři objektivy a kruhový blesk. Všechny objektivy mají 50Mpix snímače, což výrobce vyzdvihuje. V podstatě zde není jeden hlavní snímač, ale tři podle potřeby. Tak by měl být nastavený i software fotoaparátu.

Dodavatelem snímačů je Sony. Širokoúhlý je konkrétně Sony IMX766, portrétní (a jinde hlavní) je Sony IMX707 a teleobjektiv je Sony IMX890. Poslední dva mají optickou stabilizaci a teleobjektiv je periskopové konstrukce s 2,8násobným přiblížením.

Výkon zajišťuje špičkový čip Snapdragon 8 gen 2. Paměť může mít sestavu 12+512 GB nebo špičkových 16 GB operační a 1 TB uživatelské. Baterie s kapacitou 5 200 mAh lze nabíjet drátově výkonem 60 W, bezdrátově 50 W a reverzní nabíjení má výkon 10 W. Telefon je odolný, splňuje normu IP68.

Displej zahnutý do boků je typu LTPO OLED s výborným 2K rozlišením a úhlopříčkou 6,81 palce. Maximální jas je 1 800 nitů. Telefon jde do prodeje hned po představení, ale není to jen tak. Zájemce si musí stáhnout aplikaci NIO a až přes tu si může telefon pořídit.

Ceny nejsou zrovna lidové, v kontextu konkurence je to jeden z nejdražších telefonů na čínském trhu. V přepočtu od 20 000 do 23 500 korun. Evropské ceny by byly výrazně vyšší, ale to je pouze teorie. Telefon se bude prodávat jen v Číně a předpokládá se, že zaujme především majitele elektromobilů Nio. Těch ročně přibývá přes 150 000, což je počet ročně prodaných elektromobilů Nio. Nio je aktivní i v Evropě a v rámci elektromobilů je slavný svými výměnnými stanicemi baterií.