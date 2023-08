Na trh míří nová značka smartphonů. Firma jinak vyrábí automobily

Doposud žádná automobilka vlastní mobily nevyrábí, nepočítaje různé kolaborace, jako je například spolupráce čínské značky IQOO s BMW. Stejně tak žádný výrobce mobilů zatím nevyrábí auta. V prvním případě se občas spekuluje o Tesle, v druhém by na vlastním autě měl pracovat Apple. Ale první značkou, která bude vyrábět auta i mobily, bude čínské Nio.

To je dnes velmi často zmiňovaný start-up, firma vznikla teprve nedávno, v roce 2016. První automobily, tedy přesněji elektromobily – ničím jiným se Nio nezabývá – značka začala prodávat v roce 2018 a loni jich vyrobila už více než 122 000. Což je slušné číslo. Nio se veze na vlně rozvoje a popularity elektromobilů v Číně. Do firmy investovali silní investoři a s kapitálem Nio zjevně problém nemá. Pro nás je podstatné, že značka se začala intenzivně zajímat o evropské trhy. Aktivní je především v Norsku a auta prodává oficiálně i v Německu.

V záplavě mnoha jiných čínských elektromobilů mají produkty Nio stravitelný design, vedle všudypřítomných SUV má v nabídce i klasické sedany a dokonce kombíky a nejslavnější specialitou značky je systém stanic pro výměnu baterií. Majitel může dobíjet doma nebo u rychlonabíječek, ale také si může dojet na výměnnou stanici a za pět minut mu je baterie automaticky vyměněná za plně nabitou. Stanice má Nio už i v Evropě, jednu si můžete prohlédnout v tomto článku. Platí se fixní poplatek za výměnu a cenu za elektřinu.

Nio se už od loňska netají, že by chtělo vyrábět i smartphony. Samozřejmě s důrazem na propojení se svými elektromobily. Na jaře se objevily informace, že by se první model měl dostat na trh ve třetím čtvrtletí letošního roku. A nyní je jasné, že by se to mohlo podařit. První model Nio totiž dostal schválení čínského telekomunikačního úřadu.

Zřejmě nikoliv hned, ale s určitým zpožděním by se telefon mohl objevit i v Evropě, ale jen stěží lze očekávat, že bude dostupný všude. Pro uživatele automobilů Nio by však mohl být zajímavou volbou. Měl by fungovat jako klíč a očekávají se i další aplikace navázané na automobily.

Specifikace však zatím známé nejsou a ani není znám jeho design. Ale pokud se firma bude držet stylu automobilů, mohl by to být zajímavý přístroj. Známé je typové označení Nio N2301, ale komerční označení bude zřejmě jiné. S ohledem na schválení telekomunikačního úřadu je zjevné, že půjde o vlastní konstrukci, ač samotnou výrobu bude zřejmě zajišťovat jiná společnost.

Na první pohled se může zdát mobilní pokus Nia za bezvýznamný, ale když se firmě za pár let podařilo docela úspěšně rozjet výrobu elektromobilů včetně poměrně originální funkce výměny baterií, tak se můžeme dočkat zajímavého překvapení.