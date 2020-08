Dává to smysl? Druhý displej se vytočí na bok

O LG Wing se spekuluje delší dobu, vývoj přiznalo samo LG. Nyní server Android Authority zveřejnil video, jak telefon funguje. Respektive jaké je jeho možné využití, mechanismus ukázaný není.

V principu má telefon dvě části, které se proti sobě dají natáčet. Horní představuje klasický smartphone. Spodní část má na vrchu také displej, ale ten běžně v zákrytu není vidět. Pokud se však spodní část vytočí, tak se spodní displej objeví. Má neobvyklý čtvercový tvar a může sloužit k různým účelům.

Jak je patrné z videa, jednou z možností je pozice hlavního displeje na výšku, pak je spodní displej na boku. Nebo lze použít hlavní displej na šířku a pak se ten menší spodní vytočí pod něj a může sloužit jako klávesnice.

Přední displej telefonu slouží pro navigaci, spodní pak pro ovládání přehrávače a případně pro přijmutí hovoru. Výhodou je, že přehrávač či panel pro přijetí hovoru nepřekáží na displeji s navigací. To je bezesporu výhodné.

Jenže je tu druhá stránka věci a tou je komplikovaná konstrukce. Různé vytáčecí části měly mnohé telefony před nástupem moderních smartphonů. Výrobci tehdy zkoušeli různá řešení, aby jejich přístroj byl zajímavější, obvykle to však výrazně příznivý vliv na funkčnost nemělo.



Zatím není jisté, že LG model s kódovým označením Wing uvede do prodeje. Podle serveru Android Authority je to však pravděpodobné a to ještě letos na podzim. Výbava odpovídá aktuálnímu modelu Velvet, telefon by tak měl mít procesor Snapdragon 765 či 765G, tudíž by měl podporovat i sítě 5G.

Hlavní displej by měl mít úhlopříčku 6,8 palce, druhý menší pak zhruba čtyři palce. Další podrobnosti známé nejsou.

LG se neobvyklých koncepcí nebojí, už v několikáté generaci nabízí pro některé své modely druhý přídavný displej, takže s trochou představivosti se z telefonu může stát rozkládací přístroj. Jen mezi displeji zůstane výrazný předěl.