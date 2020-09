To tu ještě nebylo. Smartphone má otočnou konstrukci a dva displeje

O modelu Wing se už nějakou dobu spekulovalo, teď je tady. Je to konstrukčně jeden z nejneobvyklejších smartphonů, jaký jsme kdy viděli. Na první pohled vypadá normálně, jenže na ten druhý má tělo dvě poloviny: horní a spodní vrstvu. Horní vrstvu tvoří displej, a ten je v té spodní ukotven pomocí speciálního otočného kloubu, takže lze displej vytočit a telefon rozevřít do tvaru písmene T. Z toho pramení i název modelu – telefon jako by tímto krokem získal křídla, proto tedy anglický název Wing.

U smartphonů velmi neobvyklá konstrukce, ovšem kdysi u obyčejných telefonů to výrobci s vytáčecí konstrukcí zkoušeli. Namátkou vzpomeňme Motorolu V70 či V80, Nokie 7370 či 7373 a mnohé další. Byl to v podstatě okrajový segment stylových přístrojů. To nové LG má větší ambice.

Rozevírání mechanismu pomáhá pružina a v obou polohách jsou pevnější dorazy tak, aby se telefon neotevíral třeba v kapse. Mechanismus má vydržet 200 000 otevření a zavření, jeho chod tlumí ještě jakýsi hydraulický doraz.

Tím samozřejmě zvláštnosti nekončí: v otevřeném stavu je pod hlavním displejem, který je teď na šířku, ještě druhý, menší displej. Mohla tu být třeba hardwarová klávesnice, ale není, tu si naopak uživatel zobrazí na tomto displeji. Hlavní panel má úhlopříčku obřích 6,8 palce, ten menší vespodu pak 3,9 palce. Hlavní displej má po bocích zaoblení, ten spodní je samozřejmě plochý. Hlavní displej má rozlišení 2 460 x 1 080 pixelů, druhý pak 1 240 x 1 080 pixelů.

Displej je bez výřezu a nahoře i dole jsou jen relativně tenké rámečky, kam se selfie kamera neschovala. Ta je tedy umístěna v další mechanické části – výsuvném modulu, který v případě potřeby vyjede z horní strany telefonu.

Po stránce designu i výbavy navazuje novinka Wing na nesmírně povedený model Velvet. Design je minimalistický, byť třeba sestava fotoaparátu je teď trochu zvýrazněna. Ale pořád to není obhroublé řešení, jako je dnes obvyklé. Docela příjemným překvapením je tloušťka telefonu: 10,9 mm je sice trochu víc, než je dnes obvyklé, ale nezdá se to být dramatická hodnota. Je to přesně o 3 mm víc než Velvet. Hmotnost narostla výrazněji na 260 gramů.

O pohon Androidu 10 (vzhledem k displejům bychom čekali Android 11 s nativní podporou více displejů – snad přijde brzy) se stará procesor Qualcomm Snapdragon 765G, takže ani toto není smartphone mířící na absolutní špičku. Podpora 5G sítí ovšem nechybí, stejně jako další bohatá výbava v podobě 8 GB RAM, 128 GB uživatelské paměti, alespoň lehké odolnosti vůči vodě a prachu (IP54 – vzhledem ke konstrukci celkem nečekané) nebo čtečky otisků prstů v displeji (tom vrchním). Baterie má kapacitu 4 000 mAh a nechybí bezdrátové dobíjení ani rychlé dobíjení. Není tu 3,5mm jack.

Zvláštní je i sestava fotoaparátů, která se od modelu Velvet docela liší. Hlavní snímač má rozlišení 64 megapixelů a optickou stabilizaci, což je v obou případech oproti Velvetu pokrok kupředu. Trochu překvapivě jsou tu pak dvě širokoúhlé kamery, jedna se šířkou záběru 117 a druhá 120 stupňů. První má rozlišení 13 megapixelů a pixely o velikosti 1 mikrometr, druhá 12 megapixelů a pixely s velikostí 1,4 mikrometru. U světelnosti se ale situace obrací, kamera s menšími pixely má světelnost f/1.9 a ta s většími zase f/2.2.

A proč dvě širokoúhlé kamery? Souvisí to s využíváním telefonu v otevřeném stavu – dvanáctimegapixelové kamera je určena pro práci právě při otevřeném telefonu v takzvaném Swivel Módu, jak tomu LG říká. Jednoduše má tedy čip v každé kameře jinou orientaci, aby vždy telefon natáčel videa na šířku. Právě natáčení videa pak má být doménou oné širokoúhlé kamery pro rozevřený režim. LG se chlubí, že telefon má určité funkce gimballu – na druhém displeji se ukazují ovládací prvky včetně virtuálního joysticku, ty mají usnadnit natáčení videa a pomoci lépe stabilizovat obraz.

Celá otočná konstrukce pak má mít samozřejmě více způsobů využití. Při přehrávání videa se na spodním displeji mohou zobrazovat ovládací prvky nebo třeba vyhledávací políčko, druhý displej se může hodit při hraní her, ať už opět pro ovládání nebo pro zobrazení dodatečných informací. U střihu videa slouží spodní část opět ke zobrazení ovládacích prvků. Vývojáři mohou pro LG Wing připravit i další způsoby využití, uvidíme, jak se to ujme.

LG ale v novinku docela věří. A proč ne – druhý displej tu není na obtíž, sice řešení trochu zvyšuje tloušťku a hmotnost telefonu, ale není to nic, co by vybočovalo z běžných mezí. LG se snaží být kreativní a nabízí něco trochu jiného. Ano, v době ohebných displejů bychom možná čekali, že se LG konečně vydá i touto cestou, ale ani řešení jako Wing nemusí být úplně bez šance.

Otázkou zůstává cena, ta jistě bude docela vysoká: Wing bude určitě dražší než model Velvet, otázkou zůstává o kolik. Pokud cena stoupne třeba k hranici 20 000 korun, mohl by telefon ještě zaujmout: ohebné displeje za tyto peníze nepořídíte ještě dlouho, a LG tak bude mít kategorii samu pro sebe – pro uživatele, kteří mají rádi multimédia a holdují multi-taskingu, může být Wing zajímavým kouskem. Do Česka se ale telefon minimálně v první vlně nedostane, i když místní zastoupení usiluje o to, aby jej prodávat mohlo. Přednost však mají trhy, kde operátoři již mají spuštěné dobře funkční 5G sítě.

Mimochodem, podle našich informací není Wing zdaleka posledním LG s nezvyklou konstrukcí. Firma to bude zkoušet dál, a máme se prý dočkat i levnějších modelů neobvyklého ražení. Může to mít souvislost s tím, že se firma snaží využít výrobní kapacity své divize LG Displays – té totiž nejspíš odpadnou dodávky pro Huawei, možná s kontrakty zahýbala i koronavirová krize, a tak má firma volné kapacity. Ty se snaží využít interně, a tak se konstruktéři LG u mobilních telefonů snaží vymýšlet všemožné nové nápady. Jsme zvědaví, s čím přijdou příště.