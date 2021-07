Apple připravuje nový levný iPhone. Bude nový ve starém těle

První iPhone SE přišel na trh v roce 2016 a byl to úspěch. Ne že by to byl nějak zázračně vybavený telefon a nebo že by byl v absolutním měřítku velmi levný. Jenže v kontextu nabídky Applu opravdu levný byl. Druhá generace se držela stejného receptu, akorát využila o něco novější hardware. Na trh přišla loni a jmenuje se stejně: iPhone SE.

Třetí generace by měla přijít na trh příští jaro, tedy dva roky po dvojce. Apple tedy poněkud urychlí inovační proces, což má poměrně prosté vysvětlení. Novinka totiž dostane podporu sítí 5G.

Jak informuje web Asia Nikkei, který se odvolává na blíže nespecifikované zdroje, tak Apple příští rok již neuvede na trh žádný přístroj bez podpory 5G. Zřejmě to souvisí s celkově velkým úspěchem aktuální řady iPhone 12. Všechny modely mají 5G modem jako první iPhony (a se zpožděním za konkurenty) a pro zákazníky je to zjevně jeden z podstatných důvodů si telefony pořídit.

Sítě 5G jsou již v mnoha zemích hojně rozšířené a příští rok by se pomalu měly stávat standardem ve velké části světa. A s tím zjevně Apple kalkuluje. Příští iPhone SE tak dostane modem od Qualcommu, konkrétně to má být X60. Současné iPhony 12 mají starší X55.

Další inovací má být použití procesoru Apple A15, tedy špičkového čipu, který dostane letošní nová hlavní řada iPhonů. iPhone SE tak bude docela zvláštní přístroj. Uvnitř bude špičkový hardware, ale design a displej budou stále vycházet z iPhonu 8 z roku 2017. Od současného iPhonu SE se tak ten nový vzhledově zřejmě příliš lišit nebude.

Zatím není jasné, jestli Apple zachová i jediný objektiv hlavního fotoaparátu, který má současný iPhone SE. Je to dnes už velká rarita. Levný iPhone zůstane u LCD displeje, čímž zůstane v portfoliu Applu osamocený.

Jasno zatím není v označení novinky. První i druhá generace se jmenuje stejně, u druhé generace se někdy přidává rok 2020. Jelikož je mezi první a druhou generací velký časový rozdíl, tak se příliš nepletou. Ale pokud Apple stejně pojmenoval i třetí generaci, tak by se už s tou druhou plést mohla.