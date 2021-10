Levný iPhone SE možná bude překvapivě úplně jiný. Má mít modernější geny

Zajímavá informace přišla z Číny. Chystaná třetí generace iPhonu SE totiž může vypadat úplně jinak, než se doposud předpokládalo. Na jednu stranu by to byl slušný posun, na druhou by zákazníci přišli o poslední smartphone s extrémně malým displejem.