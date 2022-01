Nový levný iPhone SE by měl přijít v březnu či v dubnu

S novými informacemi přišel Mark Gurman z Bloombergu ve svém pravidelném newsletteru. Zmiňuje, že Apple by měl novou generaci představit na jarní akci v březnu či v dubnu, kterou pravidelně pořádá. Loni se týkala tabletů, počítačů a AirTagu. Letos má přijít řada na telefon a opět na počítače.

Pokud se předpoklady tohoto a mnoha dalších úniků naplní, řada iPhone SE by se dočkala třetí generace. První přišla na trh v roce 2016, druhá v roce 2020. Tehdy však začala koronavirová pandemie a tak premiéra neproběhla na jarní akci, ale Apple jen rozeslal k jednotlivým produktům tiskové zprávy.

Zřejmě hlavním důvodem, proč Apple připravuje nový iPhone SE, jsou sítě 5G. Právě model SE z roku 2020 je v aktuální nabídce Applu (spolu s výprodejovým iPhonem 11) jediným přístrojem bez podpory 5G. Což na mnohých trzích může být problém, zákazníci chtějí 5G mobily.

Je tedy pravděpodobné, že telefon dostane aktuální čip Bionic A15, respektive o generaci starší Bionic A14. Aktuální procesor dostal i minulý iPhone SE, ten má Bionic A13, ale ten je ještě bez podpory 5G.

Marc Gurman nezmiňuje design přístroje. K němu se již dříve objevily informace, že Apple opustí notně vousatý design posledního iPhonu SE, který vychází z iPhonu 8 z roku 2017, jenže ten má základ dokonce v roce 2014. To na jednu stranu znamená, že aktuální iPhone SE je jeden z nejmenších smartphonů na trhu, na druhou má displej s malinkou úhlopříčkou 4,7 palce a na dnešní dobu obrovské rámečky pod a nad ním.

Proto se spekuluje, že třetí generace iPhonu SE bude vycházet z iPhonu Xr. Ten sice také není žádná novinka, na trh přišel v roce 2018, ale přeci jen je to designově docela moderní přístroj s displejem s úhlopříčkou 6,1 palce.

Ve výbavě žádné speciální funkce očekávat nelze, opět by to tedy měl být přístroj se starším designem, ale s aktuálním a výkonným procesorem a nově s podporou 5G. Cena by měla zůstat na podobné úrovni jako u současného modelu, tedy v základu okolo 13 000 korun.