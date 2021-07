I relativně levné smartphony umějí fotit velmi dobře, ukazují testy

Testem fotoaparátů organizace DxO Mark prošly v poslední době některé modely střední třídy, například Realme 8 Pro, Oppo A94 5G, Oppo Find X3 Lite, Xiaomi Mi 11 Lite nebo Samsung Galaxy A52 5G. A shodně tyto modely dosáhly na skóre přes 100 bodů (podle nového hodnocení verze 4), které by ještě před třemi lety vystačilo na umístění v nejlepší desítce fotomobilů vůbec.

Vybrané modely stření třídy v hodnocení fotomobilů DxO Mark 117 – TCL 20 Pro 5G

111 – Google Pixel 4a

111 – Xiaomi Mi 11 Lite

108 – OnePlus Nord

108 – Oppo A94 5G

105 – Oppo Find X3 Lite

103 – Realme 8 Pro

103 – Apple iPhone SE (2020)

102 – Samsung Galaxy A52 5G



Vždyť třeba takový Google Pixel 3 má (ještě podle starší metodiky) skóre 102 body, trochu zapomenuté HTC U12+ 103 body, iPhone XS Max bodů 106, Huawei P20 Pro bodů 109. Nejlepší fotomobil roku 2018, Huawei Mate 20 Pro má podle starší metodiky 112 bodů. Podle nové by nejspíš tyto modely získaly pár bodíků navíc, ale pořád by to bylo v mezích, kde se pohybují aktuální modely střední třídy.

Za jakéhosi nekorunovaného krále fotomobilů střední třídy můžeme asi doposud považovat Google Pixel 4a s jeho skóre 111 bodů, což je ale přístroj, který je u nás trochu dražší než v zahraničí (vyjde asi na 11 tisíc). Ten před časem překonalo v žebříčku DxO Mark trochu překvapivě TCL 20 Pro 5G, což je model, který už míří trochu výš a stojí 13 tisíc korun. Skóre 117 bodů je ale výborné.

Nicméně na pixel se dotahují i levnější modely. Navlas stejné skóre, tedy 111 bodů, teď získalo Xiaomi Mi 11 Lite 5G, které vyjde na devět tisíc korun. Telefon se chlubí hlavním 64megapixelovým fotoaparátem a osmimegapixelovým širokoúhlým objektivem, k tomu je tu pětimegapixelové makro, které ale do skóre v DxO Mark nepromlouvá. Zákazníci si navíc mohou pořídit ještě verzi tohoto modelu „jen“ s podporou 4G sítí, ta stojí 8 tisíc a má stejnou sestavu foťáků, jen malinko slabší procesor, který může kvalitu (ale pro běžného uživatele asi neznatelně) snímků snížit.

Za tímto Xiaomi následuje v hodnocení DxO Mark pár modelů značky Oppo, které u nás oficiálně v prodeji nejsou, a když je někdo nabízí, tak výrazně dráž, než jaká je jejich oficiální cena v zahraničí (opět kolem devíti tisíc korun). Oppo A94 5G (48megapixelový hlavní foťák, osmimegapixelový širokoúhlý) získalo 108 bodů, Oppo Find X3 Lite (64 megapixelů hlavní, 8 megapixelů širokoúhlý) pak dosáhlo na 105 bodů.

V Česku lze ovšem pořídit i další solidní fotomobily střední třídy. Je to třeba Realme 8 Pro, které si z testu DxO Mark odneslo skóre 103 body a které láká na 108megapixelový hlavní snímač a jehož širokoúhlý objektiv má opět rozlišení 8 megapixelů. I to je solidní výkon.

Do porovnání s těmito modely pak můžeme zařadit i skóre Samsungu Galaxy A52 5G. Ten u nás oficiálně vyjde na 11 tisíc korun, ale k dispozici je i levnější model A52 s podporou pouze 4G sítí a stejnou sestavou foťáku, byť opět s trochu slabším procesorem. Ten vyjde na devět tisíc korun. Tento model v 5G provedení získal od DxO Mark skóre 102 body, což je velmi solidní výsledek, i když v porovnání s konkurencí asi trochu zklamání: Samsung láká na prémiové fotoaparáty svých modelů střední třídy, které mají na rozdíl od konkurence třeba optickou stabilizaci obrazu: ale ve skóre přesto trochu zaostává.

Přesto je i výkon tohoto modelu úctyhodný: jeho foťák je srovnatelný se tři roky starými špičkovými přístroji i mnohými daleko dražšími kousky. Posun ve střední třídě je tedy za poslední roky opravdu mohutný a to ještě nevytáhli výrobci z rukávů všechny triky, které mají k dispozici.