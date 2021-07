Co dělá Samsung špatně? Foťák má solidní, ale v testu neexceloval

Organizace DxO Mark má asi jediný opravdu rozsáhlý katalog testů fotoaparátů v mobilech (a nejen v nich) na celém světě. Jejím hodnocením se může řada zákazníků při výběru svého budoucího smartphonu řídit, ale na druhou stranu by jej neměli brát zase tak příliš vážně. I my se do žebříčků a hodnocení DxO Mark noříme poměrně často, je to vděčné a i docela zábavné téma, nicméně zároveň stejně často upozorňujeme na to, že je potřeba brát dosažené skóre vždy trochu v kontextu. A také s trochou zdravých pochybností.

DxO Mark má totiž nějak nastavený testovací protokol, podle kterého body uděluje. A ten se nemusí shodovat s tím, co je důležité pro vás jako uživatele, navíc může být svým způsobem trochu upraven tak, aby vyhovoval některým smartphonům.

Aby bylo jasno, DxO Mark své testy mobilních zařízení nevydává jen tak – je to pro společnost velký byznys a za to, že se přístroj v žebříčku firmy objeví, si nechává platit. Kolik a za jakých podmínek, zůstává otázkou, nicméně je prakticky jisté, že zdaleka ne všichni výrobci platí stejně. DxO Mark v podstatě ví, že třeba nový iPhone ve svém hodnocení mít musí, na druhou stranu vůle Applu mu za to zaplatit bude asi minimální: takže kdo ví, tady možná nikdo neplatí nic, ale i proto se skóre nového iPhonu objevuje v žebříčku pravidelně s časovým odstupem: přednost mají prostě platící zákazníci.

A když třeba výrobce smartphonu chce, aby se jeho špičkový fotomobil objevil v žebříčku v den světové premiéry, určitě to stojí extra porci peněz. A právě platícím může být systém hodnocení trochu víc nakloněn než těm neplatícím. Ano, i ostatní firmy by se mohly systému hodnocení DxO Mark přizpůsobit, ale není to tak jednoduché: organizace v poslední době systém skóre měnila docela často, vývoj telefonů trvá dlouho a něco prostě nemusí být v prioritách daného výrobce smartphonů.

Zdá se, že to je i případ Samsungu, jehož letošní modely Galaxy S21 si v hodnocení DxO Mark vedou v mnoha případech hůř než předchozí generace S20. Přitom v našem (pravda, víc subjektivním hodnocení), považujeme S21 Ultra za lepší fotomobil než loňský S20 Ultra, a to jak z hlediska kvality snímků, tak z hlediska možností práce s daným foťákem: S21 Ultra se lépe používá a lépe ostří.

Zdá se, že dalším smartphonem, který trochu nedostál v testu DxO Mark očekávání do něj vkládaných, je model střední třídy Galaxy A52 5G. Ten v testu dosáhl skóre 102 bodů, což je jistě solidní výsledek, ale mnozí možná očekávali víc. Samsung u letošních typů Galaxy A vsadil právě i na prémiové funkce fotoaparátů a my jsme to v našich zkušenostech s nimi ocenili: foťáky jsou skutečně povedené a některé prémiové funkce, jako třeba stabilizace obrazu, konkurence teprve v reakci na krok Samsungu zavádí.

Nicméně skóre řadí Galaxy A52 5G na 95. místo v žebříčku (ze 158 testovaných telefonů), což nevypadá úplně lichotivě. Mezi modely vyšší střední třídy je to lepší, A52 G5 je na pozici 11 z 29, i tak se ale dalo čekat víc. Navíc DxO řadí telefony do tříd trochu zvláštně, takže v žebříčku s A52 5G není třeba ani jeden Pixel (ani Pixel 5, ani Pixel 4a), naopak je tu Xiaomi Mi 10T Pro se skoro špičkovou výbavou.

Ale pokud s některými soupeři hodnocení Galaxy A52 5G porovnáme, je poměrně snadno vidět, kde telefon ztrácí. U hlavního fotoaparátu si připsal skóre 107 bodů, zatímco třeba OnePlus Nord má bodů 117, etalon „dostupných“ fotomobilů Google Pixel 4a bodů 122 a nedávné překvapení v podobě TCL 20 Pro 5G dokonce 124 body.

Samsung má v porovnání s těmito modely podle hodnocení DxO Mark výrazně slabší především ostření (uznáváme, že to je docela bolístka moderních samsungů), výrazně slabší je prý také noční režim, tady už si tím tak jisti nejsme. Obecně je ale v hodnocení ztráta v různých disciplínách poměrně konzistentní, takže v tomto ohledu těžko tvrdit, že Samsung znevýhodnila některá zcela konkrétní kritéria. V disciplíně zoomu, které většinou nepřisuzujeme takovou důležitost, si naopak Samsung vede v porovnání se zmíněnými soupeři dobře a jeho širokoúhlý objektiv obstojí i vůči kvalitnějším soupeřům. I videa je opět ztráta v jednotlivých kategoriích poměrně stálá.

Těžko tedy říci, kde je chyba. Samsungu možná systém hodnocení DxO Mark úplně nevyhovuje, netrefil se do kritérií, která výrobce považuje za důležitá (třeba úroveň detailů a šumu, které jsou vidět při plném zvětšení, které uživatelé většinou nepoužívají). Na druhou stranu je vidět, že jsou tu oblasti, kde by mohl Samsung zcela objektivně přidat. Nicméně to neznamená, že by Galaxy A52 5G byl špatný fotomobil – naopak, podle nás je to stále výtečná volba – a platit to bude i pro jeho u nás oblíbenější provedení bez 5G, byť malinko slabší procesor se možná na kvalitě snímků trochu negativně podepíše. Další dobrou volbou by v tomto ohledu mohl být vyšší model Galaxy A72, který jako jeden z mála modelů této třídy nabízí i optický trojnásobný zoom.

Hodnocení DxO Mark pak celkově ukazuje, kam se vlastně fotomobily za posledních pár let posunuly. Hodnocení modelu Galaxy A52 v podstatě odpovídá třeba typu Galaxy S9+ z roku 2018 nebo Google Pixel 3 z téhož roku, což byly telefony, které ve své době představovaly užší špičku a ani dnes rozhodně nefotí špatně. Konkurence ale dovede někdy zabrat trochu víc.