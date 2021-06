Elegán s 5G, který by mohl být levnější. Test Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Série Mi 11 se od vydání původního modelu na přelomu loňského a letošního roku znatelně rozrostla. Zatímco původně jsme chválili, že Xiaomi situaci moc nekomplikuje a má zkrátka jeden jediný model, aktuálně už se situace zase „vrátila do normálu“ a nás v sérii Mi 11 vítá hned několik modelů.



Mi 11 Lite 5G je tím dostupnějším z nich, byť jeho sourozenec s podporou pouze 4G sítí je ještě o něco levnější. A působí vlastně docela zvláštně, jelikož je to v podstatě telefon vyšší střední třídy, který si sice půjčuje luxusnější design série Mi 11, jinak má ovšem ve výbavě celou řadu kompromisů. A konkurenti (i z vlastních řad) si na něm poměrně snadno pochutnají. Čím tedy umí či neumí telefon zaujmout?

Bude se mi Mi 11 Lite 5G líbit?

Zcela bez okolků přiznáme, že design je asi nejsilnější stránkou tohoto telefonu. Zaujme už na první pohled zajímavými pastelovými barvami, vedle konzervativní černé jej totiž můžete zakoupit také v pěkné zelené či žluté. No a telefon je také příjemně tenký, jeho tloušťka je pouhých 6,8 mm. S celkovými rozměry 160,5 x 75,7 x 6,8 mm se však jako kompaktní nazvat nedá.

Do karet modelu hrají také použité materiály. Rámečky jsou sice plastové, ovšem displej i záda kryje tvrzené sklo Gorilla Glass 6. A matnou úpravu zad také vítáme, byť je to zrovna jedna z těch, která otisky prstů tolik nepotlačuje a telefon budete také muset sem tam přeleštit. Mi 11 Lite 5G je každopádně líbivý a byla by vlastně celkem škoda ho zabalit do krytu.

Modul s fotoaparáty vystupuje nad povrch zad zhruba stejně mírně jako u sourozeneckého Mi 11 (koneckonců mají v tomto ohledu shodný design). Telefonu vedle tenkého profilu pochválíme i nižší hmotnost: 159 gramů. Drobným bonusem je také certifikace IP53, což znamená, že se nemusíte bát prachu ani pocákání telefonu vodou.

Co nabídne displej?

Ačkoliv parametry displeje nejsou vesměs špatné, s přihlédnutím k ceně by Xiaomi přece jen mohlo být alespoň o trochu štědřejší. Najdete zde tak AMOLED displej s úhlopříčkou 6,55 palce a obnovovací frekvencí 90 Hz. Vzhledem k tomu, že u modelů vyšší střední třídy se dá sehnat i „rychlejší“ panel se 120 Hz, se nám to zdá už trochu jako kompromis.

Rozlišení je Full HD+, tedy 1 080 x 2 400 pixelů. Nechybí průstřel displeje, ovšem čtečku pod displejem zde nehledejte, je totiž umístěna v bočním tlačítku pro aktivaci displeje. Telefon disponuje také podporou technologie HDR10+ a maximální svítivost 800 nitů je slušná, Mi 11 Lite 5G za jasného dne s čitelností displeje problém nemá.

Co výkon a výbava?

Srdcem telefonu je moderní procesor Snapdragon 750G společně s 6 nebo 8 GB operační paměti. Právě tento procesor je jedním z nejdostupnějších od výrobce Qualcomm, který umí pracovat se sítěmi páté generace. Na budoucnost mobilních sítí tak budete s tímto xiaomi připraveni.



Ve výkonnostním testu AnTuTu jsme u modelu Mi 11 Lite 5G naměřili 528 tisíc bodů, což je poměrně vysoká hodnota. Výkon mu rozhodně nechybí a hráči her mohou být naprosto v klidu, tento smartphone si poradí s každým náročným titulem.



Ačkoliv jsou dostupné dvě verze s odlišnou operační pamětí, úložiště pro data je v obou případech stejné: 128 GB. Ovšem pokud si ji chcete dále rozšířit kartou microSD, tak tu možnost sice máte, jenže si musíte vybrat, zda budete mít v telefonu větší úložiště, nebo budete moci používat dvě SIM naráz. Obojí kvůli hybridnímu slotu totiž není možné.

Fyzická konektivita zahrnuje pouze USB-C, na drátová sluchátka vám výrobce ovšem přidá do balení redukci. Telefon dále podporuje jak Bluetooth 5.1, tak NFC pro mobilní platby. Bonusem je infračervený port. Jak už jsme zmínili, v bočním tlačítku najdete čtečku otisků prstů, která nám po dobu testování fungovala bez problémů.



Software telefonu je postaven na základech operačního systému Android 10 s grafickou nadstavbou MIUI 12. Uživatelské rozhraní si zakládá na minimalistickém vzhledu, od běžné podoby Androidu se však vizuálně celkem odlišuje. Nechybí tmavý režim, domácí plocha pro zobrazení nástrojů a přehled denních zpráv či přepracovaný vzhled horní roletky s rychlými volbami.



Stále se opakujeme, ale je nutné to neustále připomínat – v telefonu je po prvotním nastavení pořádný aplikační nepořádek. V základu zde najdete instalační nástroj pro hru PUBG, klienta pro obchod Amazon, sociální sítě LinkedIn či Facebook, aplikaci Netflixu, službu Booking, fórum pro MIUI komunitu či speciální přehrávač videa, který ovšem přistupuje k těm na YouTubu. Optimalizéry paměti telefonu tu jsou zbytečně dva. Výrobci to zkrátka prochází.

Jak je na tom výdrž baterie?

Baterie telefonu je veskrze průměrná: nic, co bychom museli označovat jako kompromis, ale zároveň ani nic na vychválení do nebes. Naleznete tu akumulátor s kapacitou 4 250 mAh, což není málo, ovšem ve střední třídě už pomalu krystalizuje nový standard pro slušnou výdrž, který je 5 000 mAh. A do něj má Mi 11 Lite 5G docela daleko, ačkoliv je v tomto případě jasné, že baterie musela ustoupit před štíhlým tělem.

Displej nicméně nebude tak velký žrout, přepnout si můžete mezi standardními 60 Hz a rychlejšími 90 Hz, obojí by mělo šetřit baterii o něco lépe než 120Hz modely. Ani procesor pak nepatří k požíračům baterie, nicméně realita je taková, že je to stále poměrně obvyklý telefon, co do výdrže, kdy při obvyklém používání vystačíte den až den a půl. Šetřivější o něco déle, náročnější naopak méně.

Třiatřicetiwattové nabíjení je fajn a patří k těm rychlejším. Za půl hodiny telefon nabijete asi na polovinu kapacity, něco málo přes hodinu na nabíječce vám zajistí plný stav.

Jak telefon fotí?

Fotoaparát je dalším aspektem výbavy, kde se nelze ubránit dojmu, že výrobce trochu šetřil. Parametry tohoto modelu běžně najdete i u modelů, které stojí klidně i polovinu jeho ceny. Je tu tedy hlavní snímač s rozlišením 64 Mpix (f/1,79) a sekundují mu 8Mpix širokoúhlý fotoaparát (úhel záběru 119 stupňů) a 5Mpix makrokamerka. To opravdu není nic světoborného.

V době lítého konkurenčního boje je to ze strany Xiaomi trochu promarněná šance, jak mít nad soupeřícími modely výhodu. Hlavní 64Mpix senzor totiž nefotí špatně, to vůbec ne, ovšem je to zkrátka takový průměr, který bychom průměrem nazvali také u telefonu o pár tisícovek levnějšího. Ano, fotografie za příznivého světla vypadají hezky a se zhoršenými světelnými podmínkami zase pomůže spojování sousedních pixelů a noční režim, ale zkrátka vše má své limity.

Širokoúhlý 8Mpix senzor pak je jako obvykle spíše jen do počtu, přepínat na něj můžete spíše jen za hezkého dne, jinak se jeho použitelnost bude obhajovat jen stěží. A na závěr 5Mpix makrokamerka je něco, co po chvíli zapomenete, že máte, ta už je opravdu jen do počtu.



Na jednu stranu jsme rádi, že se Xiaomi alespoň vyvarovalo klišé s 2Mpix senzorem pro hloubku ostrosti, ovšem to jej nezachraňuje od veskrze průměrných fotografických výsledků. Méně nároční uživatelé budou s fotoaparátem spokojeni, ovšem v této cenové kategorii je mnoho zajímavějších voleb.

Mám si Mi 11 Lite 5G pořídit?

Telefon se aktuálně prodává za 9 990 korun v případě 6/128GB verze, za verzi s 8 GB operační paměti si připlatíte dalších 500 korun. Za tuto cenu dostanete elegantní smartphone, kterému ovšem po povedeném vzhledu zbyl rozpočet už jen na hezký displej a podporu 5G, zbytek parametrů si pak vypůjčil od daleko levnějších modelů. A tak by mu slušela nějaká znatelnější sleva, aby začal být doopravdy zajímavým.

Za stejné peníze můžete mít daleko víc. Třeba aktuálně je za 10,5 tisíce korun ve slevě loňský model Xiaomi Mi 10T, který má nejenom výrazně výkonnější procesor (Snapdragon 865), rekordně rychlý 144Hz displej či větší baterii. Pokud vám naopak nejde o podporu 5G, můžete znatelně ušetřit nákupem modelu Redmi Note 10 Pro, který má až na chybějící podporu 5G po několika stránkách lepší parametry.



Konkurenční značky také nespí. Lepší poměr ceny a výkonu (bez 5G) najdete třeba u modelu Realme 8 Pro. Za 10 tisíc pak také koupíte model Motorola G100, která má výkonný procesor Snapdragon 870 a větší baterii. Zajímavými alternativami jsou i loňský OnePlus Nord nebo Samsung A52.