Starosta navrhl zákaz mobilů na veřejnosti. Obec si to odhlasovala

V Seine-Port, zhruba dvoutisícové obci jižně od Paříže, se 3. února konalo referendum o přijetí obecní listiny vytvořené učiteli, zdravotníky a volenými představiteli, která zakazuje používání smartphonů v určitých oblastech veřejného prostoru. Hlasování se zúčastnilo 272 lidí, tedy méně než 20 % obyvatel obce. Pro přijetí zákazu se vyjádřilo 146 z nich. Starosta Vincent Paul-Petit v reakci uvedl, že očekával větší náskok.

„Lidé mají pocit, že se jim vměšujeme do životů. To nechci. Ale je tu problém veřejného zdraví. Musíme jim pomoci,“ reagoval pro portál Le Parisien. Intenzivní debatu na toto téma zahájil již začátkem loňského října, a to právě s cílem nenavrhnout obyvatelům obce nic jiného než právě zákaz používání smartphonů na ulici.

„Cílem je především pomoci rodičům, kteří budou moci říct svým dětem: starosta řekl, že je to zakázáno. Bude existovat externí autorita, na kterou se mohou spolehnout. Dospělý může na ulici vypadat, jak chce, to není problém, ale pokud chceme pomoci svým dětem, musíme se zapojit také. Můžeme se tedy zeptat na cestu, než používat online mapu,“ uvedl Paul-Petit loni v říjnu pro francouzský portál 20 minutes.

Jeho plán místní rodiče podle očekávání rozdělil. Někteří však jeho iniciativu vítají.

„Pokud budou pravidla stejná pro všechny v Seine-Port, bude to pro rodiče jednodušší. Jejich dítě se nebude ptát: Proč to mohou dělat ostatní a já ne?“ reagoval v den referenda jeden z rodičů, který hlasoval pro přijetí zákazu.

Souhlasili byste s obecním nařízením, které by zakazovalo používání mobilu na veřejnosti? celkem hlasů: 419 Ano 21 %(86 hlasů) Ne 79 %(329 hlasů) Nevím 1 %(4 hlasy)

Stejně hlasovala i Jeanne, ředitelka mateřské školy, která každodenně vidí, jaký nepříznivý vliv mají smartphony na tříleté děti. „Některé nevědí, jak používat prsty, skládat kostky či si stahovat kalhoty, aby se vyčůraly,“ uvedla s tím, že je to kvůli nedostatečné komunikaci s rodiči, kteří jim v rukách nechávají smartphony jen proto, že s nimi jsou v klidu.

Le Parisien loni v této souvislosti připomněl, že podle studií nadměrné používání mobilních telefonů může způsobit kognitivní a intelektuální poruchy, opožděný vývoj řeči, problémy s koncentrací či závislost na sociálních sítích, kde se bez jakékoli kontroly objevují násilné i pornografické obsahy či různé nebezpečné výzvy.

Obyvatelé Seine-Port si tak začátkem února odsouhlasili, že nebudou moci používat smartphony před školami, v obchodech, při chůzi na ulici či na veřejném prostranství, pokud se na něm bude nacházet více lidí. Jak ovšem Le Parisien podotýká, dodržování obecní listiny není nikterak vymahatelné, hříšníkům totiž za porušení zákazu nehrozí žádná sankce.

Součástí listiny je i výzva rodičům, aby chránili děti i doma. Tedy aby jim ráno, u stolu, večer před spaním či v ložnici zakázali dívat se na jakékoli obrazovky, tedy nejen na displeje smartphonů, tabletů či herních konzolí, ale i na televizi. Místní teenageři si však stěžují, že v Seine-Port pro ně není žádné vyžití. Starosta proto na oplátku slíbil, že obec pro ně a děti vybuduje sportovní areál a filmový klub. Nicméně podle vyjádření právníka není starosta oprávněn takovýmto způsobem zasahovat do života lidí.

Ve školách zakázala mobily nejen Francie

Používání mobilů ve školách zakázala Francie poprvé už v roce 2009, tehdejší zákaz se vztahoval pouze na mládež do 14 let, žáci a studenti nesměli používat mobily jen v hodinách. V červnu 2018 se však francouzští poslanci shodli na nové normě, která platí od září téhož roku. Nově se zákaz vztahuje i na o rok starší studenty a je možné jej aplikovat i na středních školách, kde si jeho míru určují jednotlivé školy podle sebe. Navíc se nevztahuje jen na mobilní telefony, ale na všechna zařízení s připojením na internet, tedy i tablety, chytré hodinky či některé fotoaparáty a herní konzole.

Tato zařízení francouzští žáci a studenti nesmějí používat už ani o přestávkách a zákaz se vztahuje plošně nejen na půdu školy, ale i na školou organizované akce mimo její vlastní školní areál. V zákoně jsou uvedeny i výjimky ze zákazu včetně například možnosti používat mobilní zařízení v případě, že bude potřeba při výuce. Výjimku mají i handicapované děti.

Používání mobilních telefonů na základních školách výrazně omezuje i stále více španělských regionů. První autonomní oblast, která zavedla zákaz používání mobilních telefonů ve třídách na prvním stupni základní školy, byla v roce 2014 Kastilie-La Manche. Následovaly ji Galicie (v roce 2015) či madridský region (v roce 2020). V posledních dvou měsících přijaly omezení používání mobilních telefonů ve školách také Andalusie, Murcia, Kanárské ostrovy či Aragonie. Katalánsko regulaci zavede od příštího školního roku.

Od začátku letošního roku platí plošný zákaz užívání mobilních telefonů, tabletů a chytrých hodinek mimo jiné také pro žáky v Nizozemsku, a to i na středních školách. Na některých školách platí zákaz už od loňského září. Podobné zákazy platí už několik let třeba v Itálii či některých spolkových zemích Německa.