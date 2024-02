Španělští žáci mají smůlu. Ve stále více školách nesmějí používat mobil

Stále více španělských regionů výrazně omezuje používání mobilních telefonů na základních školách. Poradní orgán španělské vlády jednohlasně schválil, že do školek a tříd na prvním stupni základní školy by děti neměly telefony nosit vůbec. Žáci druhého stupně by je pak měli mít na školní půdě až na výjimky vypnuté.