Ostrov u Afriky rozeštval nacionalisty. Hleďte si svého, vzkázala Le Penová AfD

Marine Le Penovou takto nadzvedl krok AfD ze čtvrtka. V oficiální žádosti strana požádala německou vládu, aby „okomentovala rezoluce Valného shromáždění OSN, podle kterých musí Francie vrátit ostrov Mayotte Komorské unii“.

Ostrov ležící mezi Madagaskarem a Afrikou je od roku 2011 stoprvním departmentem Francie. Tamní obyvatelé si to vymohli v referendu o dva roky dříve a poté, co léta zarputile odmítali nezávislost i náležitost ke Komorám. Někdejší francouzská kolonie Mayotte zkrátka chce i nadále patřit k Francii. Komorská unie ani OSN to však neuznávají, připomíná Euractiv.

Shodou okolností Le Penová nejvzdálenější součást Francouzské republiky o víkendu navštívila. Lidé ji tam mimo jiné vítali transparentem „prezidentka Marine“. Tou se sice nestala, dvakrát ji porazil Emmanuel Macron, své příznivce však má i nadále. Momentálně je předsedkyní poslaneckého klubu Národního sdružení ve francouzském parlamentu.

V tom Evropském její strana patří do stejné frakce jako AfD, Identita a demokracie. A volby do europarlamentu jsou už za pár týdnů. Svým německým kolegům proto přímo z Mayotte vzkázala, že ji svými slovy naštvali a že by se „AfD měla raději starat o problémy Německa“. Prý nemá žádný problém vysvětlit jim, „proč Mahořané vyjádřili své přání býti Francouzi už třikrát“. Ještě před referendem z roku 2009 se konala i jiná v letech 1976 a 1974.

„Nezabírejte si Mayotte,“ varuje Le Penová

Reakce Le Penové AfD překvapila. Jak řekl poslanec strany Matthias Moosdorf, „nikdo by netipoval, že to Národní sdružení naštve“. Výzva německé vládě se prý vztahovala spíš k „německým dvojím standardům“, pokud jde o „dodržování mezinárodního práva“.

Alternativa pro Německo přitom srovnává fakt, že Berlín oficiálně odmítá uznat výsledek referenda konaného pod taktovkou ruských okupantů na ukrajinském poloostrově Krym z roku 2014, se situací na Mayotte. Le Penová to označila za „extrémně nešikovné srovnání“ a slíbila, že své kolegy z Bruselu „naučí pár lekcí z geopolitiky“.

Vztahy obou krajně pravicových stran jsou napjaté už od počátku letošního roku, kdy se Le Penová distancovala od plánu AfD na takzvanou remigraci neboli vykazování lidí s přistěhovaleckými kořeny z Německa.

A pokud jde o samotné Mayotte, Le Penová během své návštěvy pohrozila Komorám, že pokud se je nadále budou snažit získat zpět prostřednictvím demografie, přijde odveta. Odkazovala tak na přistěhovalce, kteří na Mayotte míří právě ze sousedních Komor. Lídryně francouzské krajní pravice varuje, že by se komorským představitelům taky mohly zmrazit majetky nebo zrušit víza do Francie, píše list Le Figaro.