Na placení v obchodě vám nyní bude stačit náramek Xiaomi za 1 300 korun

Model Mi Band patří mezi ty hodně populární a dostupné chytré náramky. Jedna funkce mu však až doposud byla zapovězena, a to podpora propojení s platební kartou. Tato funkce je obvykle vyhrazena pro dražší modely, jenže tentokrát zavítala právě i do tohoto levného modelu. Je třeba mít však na paměti, že to umí pouze nový NFC model, v létě vydaný Mi Band 6 tuto funkci nemá.

Xiaomi na podpoře placení náramkem spolupracuje se společností Mastercard. Ta bude v náramku uložená ve formě tokenu. Z toho bohužel vyplývá, že majitelé platebních karet Visa náramek nevyužijí, jejich karty zde fungovat nebudou.

„Rozvoj plateb dalšími nositelnými zařízeními je logickým evolučním krokem po úspěšně uvedených mobilních platbách. Spolupráce s Xiaomi na umožnění plateb jejich nově uvedeným náramkem s NFC představuje další významný krok v růstu popularizace plateb nositelnými zařízeními. Díky tomu, že Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC je ten nejdostupnější na trhu, tak věříme, že osloví širokou skupinu držitelů karet Mastercard,“ řekl ředitel produktového managementu společnosti Mastercard pro střední a východní Evropu Luděk Slouka.

První česká banka, která bude od 25. října podporovat platbu pomocí Xiaomi Mi Band 6 NFC, je ČSOB. Toto zařízení také budete moci propojit i s platební kartou Curve. V následujících týdnech se pak připojí mBank a v budoucnu i další banky.



Platit náramkem by mělo být jednoduché. Po vložení detailů z karty Mastercard do aplikace Xiaomi Wear se odpovídající token uloží do zařízení. Další postup je již stejný jako při platbě mobilním telefonem nebo hodinkami.



Uživatel Xiaomi Mi Band 6 NFC musí vybrat kartu uloženou v náramku a vložit PIN kód nastavený v aplikaci před první platbou. Toto odemknutí umožňuje snadné a rychlé platby s náramkem na zápěstí po dobu 24 hodin nebo do sejmutí z ruky, poté je nutné PIN kód zadat znovu. Platba se provede přiložením zápěstí k bezkontaktnímu terminálu. Nechybí ani inteligentní autentizace, která zabraňuje nechtěným platbám.



Xiaomi Mi Band 6 NFC lze pořídit za 1 299 korun. Nespleťte si ho se stávajícím modelem Mi Band 6, který je aktuálně zhruba o 200 korun levnější.