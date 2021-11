Na tyto levné modely si počkejte. Nové xiaomi porazí i dražší konkurenty

Modelová řada Redmi se znovu posouvá o krok dál. Nově odhalené modely Redmi Note 11 stále patří do střední a vyšší střední třídy, nicméně Xiaomi dále pokračuje ve snaze je udělat co nejlákavější i pro ty, kteří pokukují po dražších modelech. No a jak bývá zvykem, novinky dokonce nabídnou i pár věcí, které jinde ani nenajdete.

Novinky jsou celkem tři: Redmi Note 11, Note 11 Pro a Note 11 Pro+. Zatímco první model se odlišuje výrazněji a nabídne více kompromisů ve výbavě společně s nižší cenou, dvojice Note 11 Pro a Pro+ je dražší a liší se pouze minimálně.

Note 11 Pro/Pro+ mají bleskové nabíjení

Většinu parametrů mají tyto dvě novinky společné. Vypadají zcela stejně a přináší nový design s plochými boky, který zřejmě odkoukaly od nových iPhonů. Pojí je také i barevné varianty: černá, zelená a fialová. Model Pro by měl nabídnout navíc ještě modrou.

Po stránce displeje se oproti předchozímu modelu Redmi Note 10 Pro nic nezměnilo. Stále tu na 6,67palcové úhlopříčce najdete rozlišení 1 080 × 2 400 pixelů, AMOLED panel s průstřelem pro čelní kamerku a také 120Hz obnovovací frekvenci. Čtečka otisků je však na boku, v displeji ji stále nenajdete.



Srdce telefonu tentokrát má pod palcem MediaTek se svými novými čipy Dimensity 920. To znamená, že u novinek už je standardem podpora 5G a pomalu se začíná brát jako samozřejmost, nikoliv jako výrazný bonus. K dispozici je buď 128 nebo 256 GB úložiště pro data a 6 až 8 GB operační paměti. Bohužel jsme ovšem ochuzeni o slot pro paměťové karty.

Sestava fotoaparátů si dokonce oproti předchůdci Note 10 Pro lehce pohoršila, byť to jsou změny, které asi nikomu chybět nebudou. Stále je tu 108Mpix hlavní senzor (světelnost f/1,9), stále je tu 8Mpix širokoúhlý snímač. Sestava nadbytečných doplňkových fotoaparátů se však zúžila pouze na 2Mpix makrokamerku.

Konektivitu 5G jsme již zmínili, telefony dále disponují také NFC či infraportem. Z fyzické konektorové výbavy zde najdete jak USB-C, tak i sluchátkový jack.

Jediným rozdílem mezi Note 11 Pro a Pro+ jsou baterie a rychlost nabíjení. Ale není to tak, že by jeden byl objektivně lepší než druhý, spíš Xiaomi dává na výběr, co je zákazníkovi milejší. Zatímco Note 11 Pro má větší akumulátor (5 160 mAh), nabíjí se oproti svému sourozenci pomaleji s „jen“ 67W technologií. Pořád to ovšem znamená, že budete mít telefon plně nabitý do 45 minut. Model Pro+ má oproti tomu menší baterii s kapacitou 4 500 mAh (rozdělenou na dva články), ovšem s možností nabíjet výkonem 120 W. Hotovo máte v tomto případě už za 15 minut, alespoň podle výrobce.

Model Redmi Note 11 Pro bude stát v základní paměťové konfiguraci 1 699 čínských jüanů (zhruba 7 200 Kč včetně DPH), jeho sourozenec Pro+ startuje na 1 999 čínských jüanech (přibližně 8 400 Kč včetně DPH). Prodávat se zatím začnou na domácím čínském trhu během listopadu.



Redmi Note 11 sází hlavně na 5G

Levnější sourozenec z nové série má trochu odlišný design oproti dražším modelům, více připomíná spíše smartphony z počátku letošního roku. Jeho displej má 6,6palcovou úhlopříčku s FullHD rozlišením a oproti svému přímému předchůdci (Redmi Note 10) si pohoršil v zobrazovací technologii, vrací se totiž k IPS. Útěchou může být alespoň 90Hz obnovovací frekvence.

Tento model každopádně sází hlavně na nový procesor, Dimensity 810. Výhodou je nejenom lepší výkon, ale i podpora 5G sítí. Procesor doplňuje 4 až 8 GB operační paměti a 64 až 256 GB prostoru pro data. I zde zřejmě chybí možnost si paměť rozšířit kartou microSD, což už může být zejména v případě 64GB varianty docela problém.

Na zádech najdete čtveřici fotoaparátů, výhodou má být tentokrát nový 50Mpix hlavní senzor. Jinak je sestava senzorů zcela obvyklá: 8 Mpix pro širokoúhlý záběr a dvojice 2 Mpix na makro a hloubku ostrosti. Co se konektivity týče, ani zde se nezapomnělo na NFC, infračervený port, USB-C a sluchátkový jack.

Redmi Note 11 už nedělá moc ramena po stránce nabíjení. Kapacita 5 000 mAh je slušná, doplněna je pak o 33W technologii rychlého nabíjení, což není málo, ovšem oproti svým dražším sourozencům to už není ani moc.

Telefon se na domácím čínském trhu začne prodávat během listopadu za cenu 1 199 čínských jüanů, což jsou bez daně asi 4 tisíce korun (s DPH přibližně 4 800 korun).