Je to lavina novinek. Xiaomi odhalilo hned čtyři nové klíčové smartphony

Stejně jako každý rok bude i letos zřejmě příchod novinek z modelové řady Redmi Note velice zásadní. Tradičně to jsou smartphony, které Xiaomi prodává ve velkém, jelikož jde o dostupnější segment a modely této značky si zde už vybudovaly solidní jméno. Stejně jako loni přišla záplava modelů Redmi Note 10 (Note 10 Pro, Note 10S, Note 10, Note 10 5G), tak i letos je sestava velice početná.

Na vrcholu nabídky novinek máme dvojici modelů Redmi Note 11 Pro a 11 Pro 5G. Telefony jsou v podstatě identické, až na jeden rozdíl, který si asi dovedete odvodit už z názvu: jeden telefon má procesor s podporou 5G sítí, druhý nikoliv. Dále je zde ještě drobný rozdíl v tom, že varianta bez 5G má na zádech o jeden fotoaparát navíc, který je však vcelku nadbytečného typu (práce s hloubkou ostrosti), takže bychom to jako rozdíl snad ani nepočítali.

Dále je zde menší a dostupnější dvojice Redmi Note 11 a Note 11S, přičemž první jmenovaný nás zatím zajímá asi nejvíce, jelikož jako jediný má i potvrzené datum dostupnosti v Česku. Na zbytek telefonů si ještě počkáme. Začněme tedy právě od modelu Redmi Note 11.

Sázka na displej a baterii

Redmi Note 11 se oproti loňskému modelu nesnaží za každou cenu udělat nějaký převrat ve výbavě, ovšem najdeme zde pár příjemných vylepšení. V první řadě je to displej, který má většinu parametrů při starém: úhlopříčku 6,43 palce, Full HD+ rozlišení a AMOLED panel. Novinkou je však rychlejší 90Hz obnovovací frekvence, která loni chyběla.

Po hardwarové stránce došlo jen k mírnému zvýšení výkonu díky modernějšími procesoru Snapdragon 680, který bude doplněný 4GB operační pamětí a buď 64 nebo 128 GB prostoru pro data. Úložiště půjde dále zvětšit pomocí paměťové karty, místo zde bude také na dvojici SIM. Konektorová výbava zahrnuje jak USB-C, tak sluchátkový jack. Najdete zde dále i infraport, NFC či duální reproduktory. Čtečka otisků prstů je umístěna v bočním tlačítku telefonu.

Na zádech je čtveřici fotoaparátů, výhodou má být tentokrát nový 50Mpix hlavní senzor se světelností f/1,8. Jinak v sestavě zadních senzorů žádné velké překvapení nenajdete. Následuje totiž fotoaparát s 8 Mpix pro širokoúhlý záběr a dvojice 2Mpix snímačů na makro a hloubku ostrosti. Čelní selfie foťák má rozlišení 13 Mpix.

Oproti loňsku zůstalo vše při starém u baterie, byť se to stále dá považovat za výhodu: 5 000mAh kapacita akumulátoru je slušná, stejně tak 33W nabíjení je fajn. Výrobce uvádí, že nabíjení do plné kapacity bude trvat asi hodinu. Telefon má být dostupný ve třech barvách: šedá, tmavě modrá a světle modrá. Redmi Note 11 dorazí na český trh 17. února, cenu zatím neznáme.

Stačí jen to rychlejší nabíjení a 5G?

Varianty s přívlastkem Pro jsou každoročně ty, které do střední třídy přinesou něco nového se zásadnějším dopadem. Letos je to rychlé nabíjení a v případě nejlepší varianty i podpora 5G. Zbytek výbavy těchto novinek bohužel zůstal dost podobný loňské Pro variantě modelu Note 10.

Začněme displejem, který je identický s loňským modelem. To znamená 6,67palcovou úhlopříčku s rozlišením 1 080 × 2 400 pixelů, AMOLED panel s průstřelem pro čelní kamerku a také 120Hz obnovovací frekvenci. Technicky vzato vlastně už ani není moc co vylepšovat, na trhu je jen málo telefonů, co by nabídly třeba ještě vyšší rozlišení nebo rychlejší displej, zpravidla jsou také o dost dražší. Čtečka otisků je stále na boku, v displeji ji nenajdete.

Hlavní rozdíl mezi modely Redmi Note 11 Pro 5G a Note 11 Pro je jak už se dá tušit v použitém procesoru. Zatímco varianta s podporou 5G je osazena Snapdragonem 695, 4G verze si vystačí s modelem od MediaTeku, Helio G96. Bohužel zatím nebyly upřesněny paměťové varianty, které budou dostupné na českém trhu. Víme jen o hybridním slotu, kde budete moci využívat buď dvojici SIM, nebo jednu společně s paměťovou kartou.

Sestava fotoaparátů si v případě modelu s podporou 5G dokonce oproti předchůdci Note 10 Pro lehce pohoršila, byť to je změna, která asi nikomu vadit nebude. Stále je tu 108Mpix hlavní senzor (světelnost f/1,9), stále je tu 8Mpix širokoúhlý snímač. Sestava nadbytečných doplňkových fotoaparátů se však zúžila pouze na 2Mpix makrokamerku. Ovšem pozor, u modelu Redmi Note 11 Pro, tedy verze bez podpory sítí páté generace, o ni ochuzeni nebudete. Čelní fotoaparát má v obou případech rozlišení 16 Mpix.

Baterie obou modelů Redmi Note 11 Pro má kapacitu 5 000 mAh, novinkou je „turbo nabíjení“ s výkonem 67W. To znamená, že baterii například z nuly na polovinu kapacity nabijete už za 15 minut. Celkový čas nabíjení bude,tipujeme, někde mezi 30 a 45 minutami.

Ani Pro variantám nechybí ve výbavě USB-C, sluchátkový jack, NFC pro mobilní platby či infraport. Telefon se od sebe moc neodliší barvami, oba budou dostupné v šedé, bílé a pak každý v trochu jiném odstínu modré. Cena, dostupnost a paměťové varianty budou teprve upřesněny.

Redmi Note 11S – něco mezi

Nakonec nám zbyl model Note 11S, který v podstatě kombinuje parametry modelu Note 11 s Pro variantou (bez 5G). Například displej má stejný jako dostupnější model (6,43 palce, Full HD+, AMOLED panel, 90 Hz), ovšem procesor sdílí s verzí Pro (Helio G96).

To samé se opakuje v případě fotoaparátu a nabíjení. Zatímco sestavu senzorů na zádech si půjčuje od lepšího sourozence (108 + 8 + 2 + 2 Mpix), tak naopak v rychlosti nabíjení se trochu krotí a k 5 000 mAh kapacitě baterie už nabídne jen 33W nabíjení, tedy stejně jako u modelu Note 11.

S Notem 11 sdílí verze 11S i design, lehce se odliší bílou barevnou variantou, kterou Note 11 nemá. Vedle toho bude však možnost jej koupit také v šedé či modré. Ve výbavě dále nechybí USB-C, sluchátkový jack, infraport či NFC. Stejně jako v případě Pro variant si i u modelu 11S budeme muset na informace o dostupnosti, paměťových variantách a ceně ještě počkat.