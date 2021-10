Čím Xiaomi překvapí příště? Vylepší jemnost displejů u levnějších mobilů

Doposud jsme se s takto jemnými displeji (1 644 x 3 840 pixelů) setkali pouze u špičkových modelů Sony. Mobily s 4K rozlišením jinak ostatní výrobci nechali plavat a zaměřili se na jiné aspekty: zpracování barev, obnovovací frekvence, integrované senzory a podobně. Malé panely s takto vysokým rozlišením jsou jednak drahé na výrobu a jednak už pouhým okem je jemnost těžko rozpoznatelná od QHD modelů.

Nevýhod je víc: vyšší spotřeba energie, větší zátěž na hardware třeba při hraní her apod. Jenže Xiaomi se nyní nejspíš rozhodlo prozkoumat možnost, zda z vysokého rozlišení není přece jen možné udělat nějakou zásadní výhodu. A nechce ho dokonce rezervovat jen pro prémiové modely, ba naopak: první připravovaný model vlastní produkce se 4K displejem by měl patřit do vyšší střední třídy.



Napovídají tomu parametry uniklé z certifikačního procesu TENAA. Zařízení vyjma nicneříkajícího označení 2109119BC nemá jméno, ovšem už teď víme, že bude disponovat 6,55palcovým OLED displejem s rozlišením 2 160 x 3 840 pixelů. Telefon by měl být osazen procesorem Snapdragon 780G a 12 GB operační paměti.

Další uniklé specifikace zmiňují 64Mpix snímač na zádech společně s dvojicí 8Mpix pomocných senzorů. Celkem zajímavé je také tvrzení, že telefon má být dostupný dokonce v deseti barvách. Naopak nepřekvapí fakt, že má fungovat na Androidu 11 s grafickou nadstavbou MIUI 12.5.



Není jasné, kdy se telefonu dočkáme. Vzhledem k probíhajícímu certifikačnímu procesu a využitým součástkám na něj nejspíš nebudeme čekat moc dlouho. Na druhou stranu je také možné, že jej firma uvede nejprve pro domácí čínský trh a až pak se rozhodne, zda má potenciál pro ten globální.

Vzhledem k parametrům to nejspíš nebude konkurent pro současné modely Sony. Jeho špičkové modely s 4K displeji, jako je například Xperia 1 III, oplývají těmi nejlepšími specifikacemi a výrobce si za ně také říká o vysoké částky. V případě zmíněné Xperie je to například 34 tisíc korun. Xiaomi bude nepochybně mířit k nižším částkám.