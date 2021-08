Chytrý náramek Xiaomi Mi Band 6 se bude líbit, ale novinek mohlo být víc

Pokud hledáte levný, ale poměrně schopný fitness náramek, Mi Band od Xiaomi patří mezi dobré kandidáty. S cenou okolo tisíce korun samozřejmě nemá GPS, k tomu je potřeba mít po ruce mobil, nicméně pokud vás zajímá activity tracker, který počítá kroky, pokrývá různá cvičení, měří srdeční tep, má spánkový asistent a upozorní na vybrané notifikace, svoji funkci plní dokonale.

Přechod ze čtyřky na pětku přinesl několik novinek, na které jsem si poměrně rychle zvykl. Určitě to bylo nabíjení: vyndavání hodinek z pouzdra do kolébky bylo poměrně otravné. U pětky je jen sundáte ze zápěstí a pomocí magnetu přichytíte zespodu kabel. Pak to bylo měření PAI (Personal Activity Intelligence). Zatímco čtyřka fungovala jen jako krokoměr, indikátor PAI, u nějž je cílem dosáhnout hodnoty 100, bere v potaz i intenzitu cvičení.

Co nového nabízí šestka? Na první pohled vypadá stejně jako předchozí verze, ostatně rozměry jsou velmi podobné (můžete i použít řemínky z pětky). Novinka se vyjeví po aktivaci AMOLED displeje, který je po novém viditelně větší (1,56 palce oproti 1,1 palce), a to na úkor dotykového tlačítka ve spodní části. Rozlišení má 152 × 486 bodů, maximální jas zůstává totožných 450 nitů. Vypadá pěkně, zvyknete si na něj rychle, například v menu vidíte dvě položky oproti jedné, ale nějaká zásadní novinka to není.

Větší displej se každopádně hodí a využívají ho i nové ciferníky. Zůstal jsem u toho standardně dodávaného, který kromě času, data, srdečního tepu a počasí ukazuje ještě ve čtvrtkruhových ukazatelích počet ušlých kroků, PAI, kalorie a stav nabití. Ciferník je navíc modulární, takže si lze jednotlivé prvky přeházet podle libosti.

Mi Band 6 v aplikaci Mii Fit

Lákadlem globální verze šestky je měření SpO2, tedy úrovně okysličení krve, které loni měla jen čínská varianta. Jednoduše spustíte měření, nehýbete se a za chvíli vidíte na displeji výsledek v procentech. Přes den bychom měli mít úroveň 95 % a výš. Využití najde i při analýze spánku, kdy v betaverzi vyhodnocuje, jak dobře během spaní dýcháte. Ideální je mít hodnotu mezi 90–100 body, zatímco u 80–89 bodů máme zpozornět. Xiaomi stejně jako u ostatních hodnot připojuje pár tipů, jako je redukce hmotnosti či spaní na boku.

A také upozorňuje, že nová funkce není určena k lékařským účelům a neopírá se o žádné regulační schválení. U šestky také vzrostl počet měřených aktivit na 30, je tu například i kriket či zumba. Je tak vhodné si v doprovodné aplikaci nastavit ty používané a zbytek odsunout pod položku další.

A to je v podstatě vše. Měření úrovně stresu, aplikace dýchání, spolupráce s aplikací Mi Fit, způsob nabíjení… vše funguje stejně jako u pětky a vše jsem podrobněji rozepsal v loňské recenzi. Stejná mi přijde i výdrž baterie. Tady ovšem záleží, co všechno a jak často měří a jaká je úroveň podsvícení. Sám ho tak nabíjím zhruba jednou za čtyři dny. To samé řemínek, u čtyřky byl trochu tužší, u pětky je ohebnější a šestka má pocitově identický jako pětka.

Z šestky rozhodně nejsem tak nadšený jako z pětky, protože nové aktivity nevyužiji, displej u pětky mě nijak neomezoval a SpO2 pro mě není zásadní. Přesto tu máme náramek, který toho za málo peněz umí víc než dost. Majitelům čtyřky a starších už se určitě vyplatí přejít na nový model, u pětky moc důvodů měnit nevidím, ale tady už záleží na vašich individuálních potřebách. Při ceně okolo tisíce korun není stejně moc co řešit. A jen pro pořádek, aplikace i náramek podporují češtinu.