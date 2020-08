Pracant za málo peněz. Chytrý náramek od Xiaomi je trefou do černého

První, co na Mi Band 5 musím ocenit, je změna způsobu nabíjení. U čtyřky je třeba vyjmout hodinky z poutka a uložit je do kolébky. U pětky tato obtíž odpadá – hodinky stačí sundat ze zápěstí a ke spodní straně se senzory připojit kabel, který se díky magnetu snadno přichytne.

Na první pohled vypadají oba náramky stejně, rozdíl je patrný při aktivaci AMOLED displeje. Velikost z 0,95palce vzrostla 1,1palce, rozlišení pak z 120 x 240 pixelů na 126 x 294 pixelů. Mírně vzrostla i maximální svítivost ze 400 na 450 nitů, nicméně v praxi jsem rozdíl nezaznamenal. Když jsem si ovšem nasadil zpět čtyřku, větší displej mi přeci jen chyběl. Pokud jde o řemínky, zkoušel jsem vložit čtyřku do pětky a pětku do čtyřky a šlo to, ale bylo vidět, že to není úplně ideální.

Menu na hodinkách obsahuje hned několik nových položek. Jednou z nich je PAI, což je zkratka pro Personal Activity Intelligence. Určitě jste slyšeli, že člověk by měl ujít každý den alespoň 10 000 kroků, aby zůstal fit. Problém je, že tato meta nebere v potaz intenzitu cvičení. Právě z té ovšem vychází indikátor PAI, u nějž záleží na srdeční frekvenci.

Cílem je dosáhnout PAI 100 a na této hodnotě zůstat, počítá se přitom jako součet posledních sedmi dní. Můžete klidně ujít 15 000 kroků a za daný den získat PAI například jen 5. Hlavní je totiž intenzita cvičení. Dosáhnout PAI 100 přitom není těžké, pokud provozujete nějaký sport. Rozhodně není třeba cvičit každý den. Cíle jsou odstupňované, takže náramek vás jemnými vibracemi pochválí za dosažené skóre 30 a 50. Vedle počítaní kroků je to další motivátor, u nějž Xiaomi věří, že předchází srdečním chorobám a cukrovce druhého typu.

Po novém si můžete změřit i úroveň stresu. Ta vychází z HRV, tedy variability srdeční frekvence a vyhodnocuje míru stresu v rozsazích žádný, mírný, vyšší a vysoký. Úroveň stresu si můžete změřit jednorázově, ale i nepřetržitě. Podíly pak vidíte kdykoliv na náramku, podrobněji pak v aplikaci Mi Fit na telefonu. Výsledek neberte nijak dogmaticky, sám výrobce říká, že informace jsou jen orientační. Ale třeba zjistíte, že se až příliš často rozčilujete.

Pokud ano, můžete svou mysl utišit pomocí další novinky, a to dechového cvičení. Jednoduše spustíte aplikaci Breathing, nastavíte požadovaný čas v minutách a necháte se vést. Funguje to tak, že na displeji se zobrazuje zvětšující se a zmenšující se kruh, který indikuje, že se máme nadechovat, nebo vydechovat. Praktičtější je mírná vibrace v maximálním a minimálním rozsahu, díky čemuž je možné relaxovat například se zavřenýma očima. Na konci cvičení vám aplikace ukáže váš počáteční tep a aktuální.

Ženy si mohou do menu přidat položku Cyklus, což je menstruační kalendář.

Vylepšení se dočkala i analýza spánku. Ta kromě hlubokého spánku, lehkého spánku a času vzhůru vyhodnocuje nově i podíl REM. Tady je třeba v menu telefonu vše správně nastavit. U způsobu sledování nestačí zvolit „Automatické sledování srdečního tepu“, což je nepřetržité sledování srdečního tepu, je třeba v podmenu vybrat položku „Automatické sledování srdečního tepu a Spánkový asistent“, což lze celkem snadno přehlédnout.

Aplikace Mi Fit Aplikace Mi Fit

Aplikace pak každý den vyhodnocuje váš spánek a ohodnotí ho známkou (maximum je 100 procent). Uvidíte, jak jste spali v porovnání s ostatními uživateli náramku, dostanete několik tipů (šli jste spát pozdě, málo hlubokého spánku, málo celkového spánku...) a statistiku pravidelnosti vašeho spánku za posledních sedm dní.

Je jasné, že vám žádná aplikace nemusí říkat, jak jste se vyspali. To víte sami nejlépe. Ale vhled do toho, jak spíte, může pomoci upravit vaše návyky. Ideální by samozřejmě byla i přítomnost chytrého budíku, který vás v požadovaném rozmezí vzbudí v ten správný čas, ale ten tu není. Oproti čtyřce mi přijde senzor pětky citlivější, protože lépe vyhodnocuje například krátká probuzení během noci.

Co se cvičení týče, původních šest režimů se zvýšilo na jedenáct. Nová verze tak umí vyhodnotit například skákání přes švihadlo nebo cvičení jógy. Já zůstal u běhání a propojení s telefonem, abych měl relevantní údaje díky GPS namísto špatných odhadů. Náramek vám pomůže optimalizovat váš trénink na základě toho, čeho chcete dosáhnout. Rychlý pohled na zápěstí během běhu ukáže, zda se rozehříváte, spalujete tuky, nebo jste v anaerobní zóně. Nemusíte luštit číslo, uvidíte i barvičky.

Podrobné vyhodnocení svého běhu pak naleznete v aplikaci Mi Fit. Tam uvidíte nejenom kudy jste běželi, ale proměnlivá barva čáry ukáže i jak rychle. Dále jsou k dispozici grafy týkající se tempa, srdečního tepu, nadmořské výšky a zóny srdečního tepu (relaxační, zahřívání, spalování tuků, aerobní, anaerobní, VO2 max). Pokud jste žádný náramek nebo chytré hodinky neměli, možná ani netušíte, že běháte až příliš rychle.

Náramek není always-on, ale je třeba buď stisknout dotykové kolečko, nebo lze nastavit i funkci, kdy se displej aktivuje při zvednutí zápěstí. Tu samozřejmě můžete mít na noc vypnutou, aby se displej nerozsvěcel během spánku. Využívám i funkci, kdy mě náramek upozorní, že už hodinu sedím. Člověk si to ani neuvědomí a donutí mě to trochu se protáhnout.

Samozřejmostí jsou notifikace: pokud chcete, uvidíte, kdo vám volá, přečíst si můžete i SMS. Ostatní notifikace, například z e-mailu, Instagramu nebo Facebooku Messengeru mám kvůli zachování příčetnosti vypnuté. Z novinek stojí za zmínku ještě možnost dálkově ovládat spoušť fotoaparátu na telefonu, funguje to i na iOS.

Co se výdrže týče, výrobce udává až čtrnáct dní. Tady ovšem záleží na tom, jak budete náramek používat. Já měl zapnuté nepřetržité sledování srdeční aktivity, spánkový asistent a podsvícení na třetím stupni z pěti (jas se nastavuje bohužel jen manuálně) a dostal jsem se na devět dnů.

Aplikace Mi Fit Aplikace Mi Fit

Všechny přehledy o aktivitách a nastavení jsou v již zmíněné aplikaci Mi Fit. Váš stav je vyjádřen pomocí karet, jejichž pořadí lze samozřejmě upravit. Rozbalení dané karty pak poskytne detailnější informace a připomene starší záznamy. Vesměs bohaté jsou i možnosti nastavení.

Pokud nechcete, aby vás otravovaly notifikace, a to nejenom například hovory, ale třeba i oznámení o dosažení vytyčeného cíle, vše lze vypnout. Přizpůsobit si můžete položky, které v náramku uvidíte, nebo naopak neuvidíte, a to včetně pořadí. Samozřejmostí je úprava watch face, tedy motivu na displeji. Můžete zvolit nějakou animovanou stylovku, ale pravděpodobně dáte přednost tomu, abyste okamžitě viděli všechny důležité údaje.

Mi Band 5 má pár much, například čas od času mi vypadne některý synchronizovaný údaj, ale později zase doskočí. Na náramku také nelze prozatím nastavit češtinu. A mé ženě se udělala na zápěstí, kde měla náramek, vyrážka, takže si musí pořídit nějaký kvalitnější. Já takový problém neměl a naopak musím říct, že ten dodávaný mi sedí skvěle. Zamrzí ovšem, že mezinárodní verze neobsahuje NFC, senzor SpO2, barometr a nepodporuje ani hlasového asistenta Amazon Alexa.

Celkově jsem s novou generací velmi spokojen. Přináší lepší senzory, nové funkce a umí lépe motivovat k pohybu. Při ceně, která mnohde spadla pod tisíc korun, není co řešit. Mi Band 5 je jasný hit.