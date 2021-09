Samsung má slevu pět tisíc, Xiaomi mnohem nižší, ale i na levné mobily

Dlouho platilo, že mobily v průběhu svého životního cyklu zlevňují. To všeobecně platilo i po celé letošní první pololetí. Jenže situace na trhu je složitá, výrobcům chybí některé součástky a navíc ceny komponent rostou.

Některé populární modely jsou dlouhodobě vyprodané, nebo jsou k dispozici jen v některých méně žádaných barevných variantách. Výrobci tak nemají důvody tlačit cenu dolů. Lze předpokládat, že tato situace bude přetrvávat po celé druhé pololetí letošního roku.

To samozřejmě neznamená, že slevy nejsou, jen jich je méně a mnohdy nejsou tak výrazné. Přinášíme vám výběr některých, které nás v září zaujaly. Nutno dodat, že některé z uvedených modelů bylo možné v průběhu letošního roku pořídit i levněji nebo za stejnou akční cenu.

Samsung sleva je složitější

Samsung má v září jako akční nabídku cashback. To je u této značky oblíbený způsob slev, pro zákazníka však trochu komplikovaný. Produkt zakoupí za plnou cenu a následně ho přes aplikaci zaregistruje, nahraje účtenku a pak mu výrobce pošle na účet uvedenou slevu.

Aktuálně má Samsung cashback čtyři nebo pět tisíc na modely řady Galaxy S a na jeden Note – Note 20 256 GB. Ten je už loňským modelem, zřejmě v řadě Note posledním. Cashback je v tomto případě 4 000 korun, stejně jako na loňský S20 FE (i verze 5G). Stejnou slevu dostanete na letošní modely S21.

O tisíc korun vyšší slevu dostanete na zbylé modely S21, tedy S21+ a S21 Ultra. Nikoliv však na všechny paměťové varianty, vždy pro úložiště 128 GB a někdy i pro verzi 256 GB.

Školní slevy Xiaomi

Xiaomi má v září školní akci a v ní tři modely. Slevy jsou 500 až 1 500 korun a v obchodech je nějak speciálně nezaregistrujete, prostě jsou to aktuální ceny vybraných modelů.

Nejmenší sleva je na nejlevnější model, kterým je Xiaomi Note 10S. Ten tak aktuálně pořídíte za 5 490 Kč ve verzi 6+64 GB nebo o 500 korun dráž s dvojnásobnou vnitřní pamětí. Výbava přístroje je velmi dobrá, za uvedenou cenu je to zajímavý telefon pro studenty.

Už do vyšší střední třídy patří Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Výbava je výborná a akční cena 8 990 Kč zajímavá. Platí pro paměťovou variantu 6+128 GB. Nejvyšší sleva 1 500 korun platí pro model Mi 10T Pro. To je sice loňský model, ale výborně vybavený včetně 108Mpix fotoaparátu a AMOLED displeje s vysokou obnovovací frekvencí 144 Hz. Sleva platí pro obě paměťové varianty:6 11 499 Kč stojí verze 8+128GB a 12 499 Kč verze 8+256GB.

Hodinky a sluchátka u Huaweie

Huawei má také školní akci a v ní i tablety či mobily. Jenže v obou případech jsou přístroje bez služeb Googlu, což je omezující. Přesto můžeme zmínit smartphone P40 Pro, který má skvělý fotoaparát. A v akci ho nyní pořídíte za 12 990 Kč.

Atraktivní ceny má Huawei na příslušenství. Především chytrý náramek Huawei Band 4 za 444 korun je velmi zajímavá nabídka, i když to není žádná novinka. Lepší varianta Band 4 Pro vyjde na 890 Kč. Bezdrátová sluchátka do ucha FreeBuds 3i vyjdou na 1 199 Kč. Slevy to jsou docela vysoké, ale nejsou to nové modely, takže velké slevy jsou vcelku očekávatelné.