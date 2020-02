Hypermoderní smartphone nás vrací do mobilního retra

Samsung Z Flip, ať už bude úspěšný, nebo ne, se zcela jistě zapíše do mobilní historie. On a nová Motorola Razr. Jsou to první dva smartphony véčkové konstrukce s ohebným displejem. Kombinují hypermoderní technologii s dávno opomenutou koncepcí telefonu. Konkrétně ohebný displej s véčkem.

Ohebné displeje jsou s velkou pravděpodobností budoucností mobilního světa. Zatím je na trhu jen pár modelů a to téměř doslova, prodávají se čtyři (čínský Royole nepočítáme), jenže jen dva globálně (Samsungy Fold a Z Flip) a další dva jen omezeně (Motorola Razr a Huawei Mate X), ale dost pravděpodobně jich bude přibývat.

Má to prostý důvod. Od nástupu moderních smartphonů se s ohledem na jejich funkcionalitu a ovládání téměř nezměnil design či formát. Prostě to jsou placky s displejem, jednou menší, jindy větší, ale když je vypnete a obrázky odbarvíte, vypadají v podstatě stejně. U moderních s displejem přes celou přední část to platí dvojnásob. Pár pokusů o něco navíc tu bylo především v počátcích nástupu na trh, ale nic z toho se nechytilo.

Ohebné displeje to mohou změnit. Což ostatně dokládají i už čtyři na trhu. Dva se vracejí k véčkovému formátu, dva umožňují z běžného smartphonu udělat tablet. Ale to nemusí být vše, někteří výrobci přemýšlí o vytahovacím či rolovacím displeji a až bude technologie ohebných displejů lépe zvládnutá, tak si vlastně mohou vymyslet cokoliv.

První véčko se stalo kultovním

A teď véčko. V angličtině někdy označované jako flip, což však prapůvodně bylo něco trochu jiného, nebo clamshell. Samsung se už podle jména novinky kloní k první variantě. Ale to je jedno. Historie říká, že první mobil s flipem byla Motorola MicroTac z konce osmdesátých let (!), tedy přes 30 let starý design. První véčko, tedy telefon v podstatě se stejnou konstrukcí jako má Z Flip, přišlo na trh v roce 1996, respektive GSM verze o rok později, a byla to legendární Motorola StarTac.

StarTac byl hit, nejmenší telefon své doby. Traduje se, že jménem i vzhledem se inspiroval u komunikátoru ze seriálu Star Trek. V každém případě následovala podobně populární maličká Motorola V3688 a postupně stovky dalších véček až do konce první dekády nového tisíciletí. Samsung v tomto směru hrál první housle, mnozí tehdy tradiční výrobci jako Nokia, Ericsson (ten často používal flipy) nebo Siemens či Alcatel se do véček nepouštěli, nebo až později a v omezené míře.

Véčka však byla populární, ač jim později konkurovaly další formáty jako vytáčecí mobily nebo vysouvací. Především tento typ mobilů byl ke konci éry obyčejných telefonů populárnější než véčka. Jedním z nejslavnějších véček byla Motorola Razr z roku 2004, následovaná mnoha dalšími modely stejného jména. Často už hodně vzdálených konceptu originálu. I proto Motorola pro novodobé véčko zvolila stejné jméno a přidala i retro režim, kdy otevřený telefon vypadá jako původní Razr včetně vizualizace tehdejší alfanumerické klávesnice na spodní polovině ohebného displeje.

Samootvírací véčko nebo otočný mechanismus

Kariéra véček trvala zhruba 15 let, tedy od roku 1996 do roku 2011, kdy už trh válcovaly smartphony s dotykovým displejem. Nutno dodat, že poslední roky to už bylo spíš křečovité přežívání bez inovací a invencí. V předchozích letech naopak byli výrobci kreativní a přinášeli různé inovace. Třeba Samsung P510 z roku 2004 měl motorové otvírání a zavírání, mnoho modelů pak dostlo otočnou konstrukci horní části, která šla natočit nebo i překlopit. Příkladem budiž Nokia N90 s masivním kloubem, ve kterém byl zboku umístěn fotoaparát. Aby displej mohl sloužit jako jeho hledáček, muselo být možné ho natočit.

Dodejme, že mnoho těchto konstrukčních specialit žádnou velkou systémovou díru do světa mobilů neudělalo. A dnes jsou v podstatě zapomenuté. Současná dvě smartphonová véčka s ohebným displejem se původního véčkového konceptu drží poměrně striktně. Jen jsou širší a kratší, což souvisí s tehdejším rozložením telefonu na displej a mechanickou klávesnici a dnešní dotykový displej.

Abychom však byli přesní, tak Samsung Z Flip a Motorola Razr nejsou první moderní smartphonová véčka s dotykovým displejem. V Asii, kde byl tento formát telefonů vždy velmi populární, se prodávalo pár modelů poněkud zvláštní konstrukce. Véčko mělo v rozevřeném stavu v horní části dotykový displej a pod ním mechanickou klávesnici. Druhý dotykový displej byl na vnější straně. Ale to byly jen výstřední speciality, konkrétně řada modelů W od Samsungu byla navíc velmi drahá a v Evropě se neprodávala. Levnější řada Galaxy Folder se mimo Asii také neprodávala.