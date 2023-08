Děti se kvůli smartphonům hůře učí. Zakažte je na školách, vyzývá UNESCO

Podle organizace UNESCO existují důkazy, že nadměrné používání technologií žáky i studenty ve třídě a doma, ať už jde o smartphony, tablety či notebooky, by mohlo mít špatný dopad na učení a mohlo by souviset se sníženou výkonností ve vzdělávání. Nadmíra času stráveného u obrazovky by tak mohla mít negativní vliv na emoční stabilitu dětí.

Agentura OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu ve zprávě Global Education Monitor 2023 mimo jiné zdůraznila i potřebu vize vzdělávání zaměřeného na člověka. Digitální technologie by měla sloužit spíše jako nástroj, než aby byla upřednostňována a nahrazovala interakci tváří v tvář s učiteli.

To se týká zejména univerzit, které svou výuku přesouvají do online světa. Ty by neměly zanedbávat „sociální rozměr“ vzdělávání. „Ti, kteří naléhají na rostoucí individualizaci, možná postrádají smysl toho, o čem vzdělávání je,“ uvedlo UNESCO, které je přesvědčeno, že zákaz smartphonů na školách by kromě zlepšení samotné výuky i pomohl ochránit děti před kyberšikanou.

Řada škol již mobily omezila

UNESCO ve zprávě mimo jiné uvedlo, že existuje jen málo důkazů, které by prokázaly přidanou hodnotu digitálních technologií ve vzdělávání, přičemž velká část těch dosavadních byla financována soukromými vzdělávacími společnostmi, které se jen snažily prodat vlastní produkty digitální výuky.

Školy řady zemí však podle organizace UNESCO již používání smartphonů omezily. Na základě vlastní analýzy 200 vzdělávacích zařízení po celém světě odhaduje, že jedna ze čtyř zemí na školách zakázala používání smartphonů, ať už jde o zákon či školní řád. Konkrétně připomnělo Francii, která v roce 2018 zpřísnila zákonný zákaz používání mobilů ve vyučovacích hodinách, zmínilo i Velkou Británii. Ta k omezení vyzvala v roce 2021 prostřednictvím tehdejšího ministra školství Gavina Williamsona, nicméně neúspěšně, či Nizozemsko, které restrikce zavede od roku 2024.

„Studenti musí být schopni se soustředit a musí jim být dána příležitost dobře studovat. Vědecký výzkum ukazuje, že mobilní telefony jsou rušivé. Musíme před tím studenty chránit,“ uvedl podle britského portálu The Guardian v červenci nizozemský ministr školství Robbert Dijkgraaf.

Jako příklad UNESCO dává Čínu, která podle něj stanovila hranici pro používání digitálních zařízení jako výukových nástrojů – omezila je na 30 % celkového vyučovacího času a mimo to očekává, že studenti budou dělat pravidelné přestávky v čase stráveném u displejů.

Téma mobilních telefonů ve školách rezonuje i v Česku. Některé základní i střední školy je omezují již dlouhodobě, a to nejen při výuce. Školní řády žákům často přikazují, že mobil mají mít ztlumený či vypnutý, a to většinou v tašce či lavici. V ruce jej může žák či student použít jen s povolením vyučujícího, a to třeba jako kalkulačku či nástroj pro zjišťování informací k učivu. Některé školy však žákům zakazovaly používat mobily po celou dobu pobytu ve vyučovacím zařízení, tedy i během přestávek či v družině. Tento krok však ministerstvo školství v minulosti označilo jako přehnaný, stejně tak případný zákaz nosit mobil do školy.

Podle průzkumu z roku 2018, který agentura Ipsos uskutečnila pro T-Mobile, se většina českých rodičů vyjádřila pro plošný zákaz používání mobilů ve školách. Rozptylují prý od výuky, jsou zneužitelné při testech a prohlubují sociální rozdíly. Průzkum však ukázal, že učitelé tehdy tak vyhraněný názor neměli, minimálně třetina z nich totiž internet v mobilu využívala k výuce.