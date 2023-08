Malé děti dostanou smartphone jen na osm minut denně, starší na hodinu

Čínský úřad pro kybernetický prostor (CAC) navrhl regulaci, podle které bude omezen čas, po který budou moci nezletilí užívat chytrý telefon. Jak informovala agentura Reuters, ve věkové kategorii 16 až 18 let to budou dvě hodiny denně, děti a mládež od osmi do šestnácti let dostanou hodinu denně a děti mladší osmi let dostanou jen osm minut na mobilu denně.

Navíc v noci mezi desátou večer až šestou ráno budou smartphony pro nezletilé zakázané úplně. V návrhu je i možnost, aby mohli rodiče limity navýšit. Úřad se vypořádal i s na první pohled neřešitelným problémem, jak podobnou regulaci uvést do praxe. Budou to muset vyřešit výrobci smartphonů. Otázkou je, jak spolehlivé to bude a jaké budou pro výrobce případné sankce ze strany úřadů.

To může znamenat ověření uživatele navázané na biometrické údaje nebo na program, který bude skenovat obličej a podle něj odhadovat věk uživatele. A možné jsou i kombinace obojího. Navíc přístroje mají mladistvé uživatele upozorňovat, jak dlouho už přístroj používají a po určité době je vyzvat k přestávce.

Regulace se dotkne i poskytovatelů obsahu, což se projevilo krátce po oznámení, kdy akcie významných čínských technologických firem zaznamenaly pokles o tři až sedm procent. Některé firmy, například čínská varianta TikToku, přitom už několik let mají programy pro mladistvé, které po aktivaci umožňují sledování aplikace jen po omezenou dobu. Ale to je samozřejmě dobrovolné řešení.

Na druhou stranu, pro poskytovatele obsahu, na rozdíl od výrobců hardwaru, nebude nová regulace úplnou novinkou. Už dva roky totiž platí nařízení, které čínské mládeži omezuje dobu, po kterou mohou hrát online hry. Za týden jsou povolené jen tři hodiny hraní, v pátek a o víkendech maximálně hodinu denně.

Regulovat používání mobilů dětmi ovšem není čínskou specialitou, i když takto striktně to žádný jiný stát neřeší. Nedávno se dokonce objevila celosvětová výzva, kterou proneslo UNESCO. Doporučuje jednotlivým státům, aby regulovaly používání smartphonů ve školách.