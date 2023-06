Rodiče jim zakazují mobily, ale děti je tahají za nos

Máte přehled, kolik času vaše dítě tráví na mobilním telefonu, co přesně na něm dělá a nakolik je jeho počínání rizikové? To jsou otázky, na které se v průzkumu uskutečněném ve spolupráci se společností NMS Market Research zaměřila Nadace O2. Na současnou situaci dětí ve věku 8 – 15 let se rozhodla podrobně zaměřit na základě dřívějšími průzkumy prokázaného dramatického nárůstu počtu dětí po roce 2010, které jsou samy se sebou nebo svým životem nespokojené. Vědci tento vývoj spojují s významným nárůstem využívání mobilních telefonů dětmi.

Zjištění online průzkumu O2, do kterého se mezi 28. dubnem a 15. květnem zapojilo téměř pět tisíc respondentů (děti od osmi do patnácti let včetně žáků O2 Chytrých škol, dospělí i rodiče dětí), není vůči českým rodičům vůbec lichotivé. Ukázalo se totiž, že nemají jasný přehled o chování svých potomků na internetu. Například žijí v přesvědčení, že jejich děti tráví na mobilu v průměru necelé tři hodiny denně (2 hodiny a 57 minut), ve skutečnosti přitom nedají mobil z ruky v průměru tři a půl hodiny. Dospívající (14 až 15 let) pak s mobilem tráví dokonce průměrně více než 4,5 hodiny denně (4 hodiny a 37 minut) – to je o rovnou hodinu více, než si myslí jejich rodiče.

Drtivá většina rodičů (94 %) dětí ve věku 8 až 9 let přitom tvrdí, že ví, co jejich dítě na internetu dělá. Čím je však dítě starší, tím kontrola nad jeho počínáním v online světě postupně slábne. Podle dětí ví o všem 25 % rodičů, 47 % rodičů pak většinou ví, co děti na mobilu dělají. Rodiče si nicméně myslí, že mají kontrolu vyšší – osm z deseti rodičů si myslí, že alespoň většinou ví, čím jejich dítě tráví svůj čas na mobilu.

Převážná většina dětí (81 %) nicméně podle průzkumu svým rodičům říká pravdu o tom, co na internetu dělá, ne vždy se však rodiče ptají. Třeba heslo do mobilního telefonu se svými rodiči sdílí dvě ze tří dětí.

Denní limity i zákaz mobilu v noci

Někteří rodiče ve snaze korigovat čas trávený na mobilu nastavují svým dětem denní limity, obvyklejší je to zejména u těch mladších (tři pětiny dětí ve věku 8 až 11 let), naopak u dospívajících (14 až 15 let) má nastavený limit už jen jedno dítě z pěti. Častěji mají denní limit (v průměru 2 hodiny a 14 minut) nastaven děti, které se věnují pravidelně nějaké sportovní aktivitě. Aktivní děti podle průzkumu obecně tráví na mobilu v průměru o jednu hodinu a dvacet minut méně času než děti neaktivní. Polovina českých rodičů se podle průzkumu zajímá o to, jaké aplikace mají jejich děti v telefonu nainstalované, více než jedna třetina pak i o pohyb svého potomka.

Poměrně přísní jsou rodiče v případě používání mobilu v noci. Telefon v době, kdy mají spát, zakazuje dětem 84 % z nich. Jenže jim už chybí důslednost, mobil si do postele i přes zákaz bere totiž 59 % dětí. Častěji tak činí starší děti (80 % dětí ve věku 14–15 let) a dívky. Zákazy mobilu v posteli se podle průzkumu O2 týkají zejména mladších dětí a také těch, které častěji sportují.

Děti, kterých se takový zákaz netýká a s mobilem usínají, mají v jeho využívání větší volnost – příliš často tak nemívají stanovený denní limit, méně častěji s rodiči sdílí vše, co na mobilu dělají, a častěji na mobilu tráví čas psaním si s kamarády či prohlížením si a sdílením obsahu na sociálních sítích.

Děti využívají mobil nejčastěji pro zábavu – s kamarády, které znají, si každý den píše polovina dětí, čas na sociálních sítích tráví 43 %, 41 % pak hraje online hry. Pouze 16 % dětí mobil využívá ke vzdělávání a jen 11 % k hledání věcí do školy. To je méně, než očekávají rodiče, kteří žijí v přesvědčení, že pro zábavu děti mobil využívají méně, než tomu tak ve skutečnosti je.

Sociální sítě navzdory věkovému omezení

Dětmi nejpoužívanějšími sociálními sítěmi a platformami jsou YouTube (71 % dětí sleduje denně), WhatsApp (64 % dětí používá denně) a TikTok (45 % dětí používá denně). Facebook, který je u obecné populace na přední příčce, je pro děti až sedmou volbou, tedy až například po Instagramu, Messengeru či Snapchatu. Podle průzkumu mají rodiče v tomto případě poměrně dobrý přehled o tom, které sociální sítě a platformy jejich děti využívají.

Není neobvyklé, že děti výše zmíněné sítě a platformy používají navzdory věkovému omezení. Například YouTube, TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook a Messenger lze používat až od 13 let, WhatsApp dokonce až od 16 let. Průzkum O2 potvrdil, že děti využívají sociální sítě i před 13. rokem, přičemž s věkem využívání roste. Například Instagram používá 5 % dětí ve věku 8 až 9 let, ve věku 14 až 15 let je to již 75 % dětí. Specifikem je YouTube, který jsou děti zvyklé sledovat již od nízkého věku.

Výzkum ukázal, že rizikově se na internetu chová asi 170 000 českých dětí. Téměř 4 z 10 dětí přiznávají, že mají nějakého „online kamaráda“, kterého nikdy neviděly, osobně ho neznají a pouze si s ním píší. Častější pohyb dítěte v online světě s sebou přináší vyšší riziko setkání s kyberšikanou. S nějakou její formou se setkalo každé páté dítě, čím je starší, tím častěji na tento je narazilo. Například ve věku 14 až 15 let má podle průzkumu tuto negativní zkušenost již 35 % dospívajících.

Dovedou si ještě vůbec děti představit víkend bez mobilu? I na to se O2 v online dotazníku dotazovalo. Pokud by si jej děti dokázaly představit, tak nejčastěji by v tu chvíli pociťovaly nudu (38 %). Rodiče nicméně věří, že by se dokázaly zabavit i bez telefonu, podle nich by se děti nudily méně (29 %).