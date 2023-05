Guvernér stvrdil zákaz TikToku. Uživatelé ženou stát k soudu

O žalobě skupiny uživatelů, kteří se aktivně podílejí na vytváření, publikování i sdílení videí na TikToku, informoval The New York Times. Podle portálu Apple Insider ve své stížnosti podané v den podpisu zákona guvernérem tvrdí, že jde o zásah do jejich práv chráněných prvním dodatkem Ústavy Spojených států. Podle něj totiž žádné orgány v USA nesmějí přijímat zákony omezující svobodu slova. Mluvčí montanského prokurátora uvedla, že jeho úřad takový krok očekával a je připraven přijatý zákon přes soudem bránit.

Podle montanských zákonodárců i guvernéra Gianforteho je zákaz této čínské platformy, který vyvolal protesty nejen mezi uživateli, ale i ze strany TikToku či organizací obhajujících občanskou svobodu a digitální právo, kvůli vlastnické struktuře TikToku zásadní pro ochranu dat amerických občanů před čínskou vládou.

„Montana dnes (17. května 2023, pozn. redakce) podniká nejrozhodnější opatření ze všech států, aby ochránila soukromá data a citlivé osobní informace obyvatel Montany před shromažďováním Komunistickou stranou Číny,“ uvedl Gianforte.

Mateřská společnost TikToku, čínská ByteDance, bude v Montaně od začátku příštího roku čelit sankcím za provozování své aplikace. Pokuta činí 10 tisíc dolarů, tedy v přepočtu více než 215 tisíc korun, a to za každý den, kdy zákon poruší. Postihu se nevyhnou ani Google s Applem, pokud v tomto americkém státě poté, co zákon vstoupí v platnost, umožní její stahování. Uživatelům, kteří tuto platformu budou používat i nadále, přitom žádný postih nehrozí.

Zakázat TikTok se podle portálu AppleInsider pokoušel před lety i tehdejší americký prezident Donald Trump. Soud však v roce 2020 rozhodl ve prospěch skupiny tvůrců, která tehdy prezidentův pokus soudně napadla.

Podle mluvčí TikToku Brooke Oberwetterové montanští zákonodárci přiznali, že nemají žádný plán, jak takový pokus o cenzuru uvést do praxe. „Budeme pokračovat v boji za uživatele a tvůrce TikToku v Montaně, jejichž živobytí a práva prvního dodatku jsou tímto přehnaným vládním zásahem ohroženy,“ dodala Oberwetterová v reakci na dubnové schválení zákona. TikTok zatím neoznámil, že by plánoval Montanu kvůli zákonu žalovat.

Montana zákon proti TikToku přijala poté, co federální vláda a více než 25 amerických států v posledních měsících zakázali používat tuto síť na vládních zařízeních.

Také EU řeší TikTok. Varování vydal i NÚKIB

Proti TikToku se vymezila i Evropská komise. O zákazu používat tuto platformu na služebních zařízeních informoval 23. února evropský komisař pro vnitřní trh Thierry Breton. Jako důvod zmínil možnost kybernetické hrozby. Od 15. března pak zaměstnanci Komise nesmějí používat tuto čínskou platformu ani na soukromých zařízeních, pokud na nich mají nainstalované pracovní aplikace. K opatření se následně přidala i Rada EU zastupující členské státy. TikTok krok Komise označil za „pomýlený a založený na zásadním nepochopení“.

Před používáním TikToku začátkem března varoval i český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Označil jej za bezpečnostní hrozbu.

„Množství sbíraných dat a nakládání s nimi, v kombinaci s právním prostředím v Číně a rostoucím počtem uživatelů v ČR, nám nedává jinou možnost než označit TikTok za bezpečnostní hrozbu,“ uvedl tehdy ředitel NÚKIB Lukáš Kintr.

Úřad varuje před instalací i používáním TikToku na zařízeních přistupujících k systémům kritické informační infrastruktury, informačním systémům základní služby a významným informačním systémům. Téměř před měsícem pak sněmovní kancelář zakázala zaměstnancům používat TikTok na všech svých zařízeních. Ze soukromých přístrojů ji doporučila odstranit. S obdobnou žádostí se kancléř obrátil i na poslance a jejich asistenty.