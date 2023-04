TikTok začíná mít vážné problémy. První americký stát ho zakázal

Prvním americkým státem, který schválil legislativu zakazující TikTok na všech osobních zařízeních, se stala v pátek 14. dubna Montana. Zákon zakazuje TikToku působit na území tohoto amerického státu, aplikační obchody zde nesmí příslušnou aplikaci nabízet ke stažení.

Podle portálu CNN se zákazem této čínské platformy souhlasilo 54 montanských zákonodárců, proti jich bylo 43. Je to zatím nejzásadnější krok vedoucí k omezení působení TikToku v USA kvůli bezpečnostním obavám. Někteří federální zákonodárci přitom požadovali jeho celoplošný zákaz, tedy platný ve všech státech USA.

Návrh zákona nyní míří ke guvernérovi Gregu Gianforteovi. V případě, že by jej podepsal, mohl by v platnost vstoupit v lednu příštího roku. Právě Gianforte loni v prosinci zakázal používat TikTok na vládních zařízeních, následně vyzval správní radu, aby podpořila úsilí komisaře pro vysokoškolské vzdělávání Claye Christiana podniknout podobné kroky v rámci montanského univerzitního systému.

Montanský zákon zaměřený proti TikToku stanovuje i pokutu za jeho porušení. Činí 10 tisíc dolarů, tedy v přepočtu zhruba 214 tisíc korun. A to za každý den, kdy jej mateřská společnost ByteDance poruší. Sankce se vztahuje i na jakýkoli aplikační obchod, který by poté, co zákon vstoupí v platnost, i nadále nabízel TikTok ke stažení. Uživatelům, kteří tuto platformu budou používat i nadále, přitom žádný postih nehrozí.

Legislativa však bude pravděpodobně terčem soudních sporů. TikTok v prohlášení již naznačil potenciální právní kroky. Podle mluvčí Brooke Oberwetterové totiž zákonodárci přiznali, že nemají žádný plán, jak takový pokus o cenzuru uvést do praxe. „Budeme pokračovat v boji za uživatele a tvůrce TikToku v Montaně, jejichž živobytí a práva prvního dodatku jsou tímto přehnaným vládním zásahem ohroženy,“ dodala Oberwetterová.

V případě, že montanský zákon přečká očekávané soudní tahanice, a to i třeba kvůli porušení již výše zmíněného prvního dodatku, tedy práva obyvatel Montany na svobodu projevu a přístupu k informacím, může se stát precedentem. Zákaz působení TikToku se tak posléze může rozšířit do dalších amerických států, respektive může platit na celém území USA. Američtí představitelé totiž již v minulosti vyjádřili obavy, že by čínská vláda mohla potenciálně získat přístup k uživatelským datům a takové informace by mohla použít ve prospěch svých zpravodajských či propagandistických kampaní. O tom, že by se tak dělo, však doposud neexistují žádné veřejné důkazy.

Také EU řeší TikTok. Varování vydal i NÚKIB

Proti TikToku se vymezila i Evropská komise. O zákazu používat tuto platformu na služebních zařízeních informoval 23. února evropský komisař pro vnitřní trh Thierry Breton. Jako důvod zmínil možnost kybernetické hrozby. Od 15. března pak zaměstnanci Komise nesmějí používat tuto čínskou platformu ani na soukromých zařízeních, pokud na nich mají nainstalované pracovní aplikace. K opatření se následně přidala i Rada EU zastupující členské státy. TikTok krok Komise označil za „pomýlený a založený na zásadním nepochopení“.

Před používáním TikToku začátkem března varoval i český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Označil ji za bezpečnostní hrozbu.

„Množství sbíraných dat a nakládání s nimi, v kombinaci s právním prostředím v Číně a rostoucím počtem uživatelů v ČR, nám nedává jinou možnost než označit TikTok za bezpečnostní hrozbu,“ uvedl tehdy ředitel NÚKIB Lukáš Kintr.

Úřad varuje před instalací i používáním TikToku na zařízeních přistupujících k systémům kritické informační infrastruktury, informačním systémům základní služby a významným informačním systémům. Téměř před měsícem pak sněmovní kancelář zakázala zaměstnancům používat TikTok na všech svých zařízeních. Ze soukromých přístrojů ji doporučila odstranit. S obdobnou žádostí se kancléř obrátil i na poslance a jejich asistenty.