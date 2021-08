Čínská aplikace převálcovala vše z rodiny Facebooku. Je nejstahovanější

Nikkei průzkum nejstahovanějších aplikací provádí od roku 2018, a to nejen celosvětově, ale i v rámci některých trhů. S ohledem na to, že Nikkei je japonské médium, tak detailně rozebírá právě asijské trhy. Nikkei pro průzkum využívá data americké společnosti App Annie.

Globálně se za rok 2020 stala jedničkou aplikace TikTok od čínské společnosti ByteDance. Předstihla aplikace Facebooku, Facebook Messengeru a WhatsAppu, které držely první tři příčky nejstahovanějších aplikací v roce 2019.

Paradoxní je, že v Asii, s výjimkou Číny, není TikTok jedničkou, naopak je nejstahovanější v Evropě i v USA. Přitom právě v roce 2020 měl TikTok v USA namále, prezident Trump aplikaci v USA nejprve zakázal, požadoval vstup amerického investora, aby nakonec přes mnohé obraty v kauze soud jeho rozhodnutí zrušil. Důvodem tlaku na TikTok byla obava o data uživatelů.

V každém případě formát krátkých videí je mezi především mladými uživateli velmi populární. Takže musel reagovat i Google a Facebook, jejich služby YouTube Shorts a Instagram Reels se však v případném žebříčku mohou objevit až za letošní rok. V dalším žebříčku by se mohl prosadit i Clubhouse, hvězda začátku letošního roku.

TikTok kraluje i v Číně pod tamním názvem Douyin. V Asii (bez Číny) je nejstahovanější aplikací za loňský rok Facebook, v Japonsku je to Line a v USA TikTok. Za Evropu Nikkei žebříček neuvádí, ale měl by to být taktéž TikTok.

Všeobecně žebříčkům kralují aplikace sociálních médií, kam lze zařadit právě i TikTok a jiné aplikace pro komunikaci nebo výměnu obsahu. Loni se dařilo například původně ruskému Telegramu nebo čínské aplikaci Likee.

Zcela specifický je čínský trh, kde se prakticky neuplatňují globální aplikace. Za prvním TikTokem jsou tři aplikace Tencentu v čele s WeChatem. Právě ten a aplikace QQ jsou okrajově známé i ve světě, zbylé jsou čistě čínskou záležitostí.